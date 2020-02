Piotr Bugajski na czele biura komunikacji korporacyjnej PZU

Piotr Bugajski początkowo współpracował z Grupą PZU przy strategicznych projektach komunikacyjnych związanych m.in. z transakcją zakupu Pekao. Na początku zeszłego roku objął w PZU funkcję dyrektora ds. promocji produktów emerytalnych. Organizował kampanię informacyjną i marketingową Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Odpowiadał za współpracę z partnerami społecznymi w tej dziedzinie.

Od sierpnia zajmował stanowisko dyrektora ds. relacji z mediami. Odpowiadał za tworzenie i realizację strategii komunikacyjnych w zakresie promocji działań i produktów Grupy PZU. Był współtwórcą projektów komunikacyjnych związanych m.in. z udziałem PZU w Forum Ekonomicznym w Krynicy, Kongresie 590 w Jasionce i Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, a także akcji i kampanii społecznych PZU w ramach programu #10latdłużej.

Bugajski to specjalista do spraw komunikacji i marketingu, a także konsultant i analityk rynku medialnego. Współpracował z biznesem oraz instytucjami z sektora publicznego, prowadząc m.in. wykłady na temat strategii komunikacji w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w ramach programu Master of Public Administration.

Kompetencje zdobywał przez lata w praktyce jako dziennikarz. Pracował w Polskim Radiu i Polskiej Agencji Prasowej. Był twórcą i redaktorem naczelnym portalu Dziennik.pl, a także pierwszym zastępcą redaktora naczelnego i jednym z autorów sukcesu największego w Polsce dziennika „Fakt”.

Damian Ziąber w Grupie PZU pracował od początku kwietnia 2019 r., a jego niemal 20-letnie doświadczenie w obszarze komunikacji i PR obejmuje różne branże i firmy. Przed przyjściem do PZU był rzecznikiem prasowym i PR managerem Prudential w Polsce.