Phil Krzyzek prezesem Merck w Polsce

Od 1 września 2020 prezesem Merck w Polsce został Phil Krzyzek. Będzie jednocześnie pełnił funkcję dyrektora generalnego działu biopharma.

Autor:KDS

• 1 wrz 2020 14:03





Phil Krzyzek (fot. Merck)

REKLAMA

Phil Krzyzek ma ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w branży farmaceutycznej, zarówno w zakresie łańcucha dystrybucji, jak również w ramach programów bezpośredniego wsparcia pacjentów – w dużych spółkach o ugruntowanej pozycji, a także w startupach.

Do Merck dołączył w styczniu 2017 roku obejmując stanowisko senior business unit director w brytyjskiej spółce, gdzie zarządzał takimi obszarami jak: leczenie niepłodności, endokrynologia oraz leczenie chorób cywilizacyjnych. Działające wówczas odrębnie zespoły przekształcił w jeden dynamicznie rozwijający się dział. Od początku 2020 roku pełnił funkcję senior director of commercial operations i odpowiadał za wdrożenie specjalnego programu odbudowy związanego z wybuchem pandemii COVID-19.

– „Global specialty innovator” to określenie, które bardzo dobrze oddaje globalne aspiracje naszej firmy. Z pewnością będziemy nadal realizować naszą lokalną rolę w dążeniu do ich realizacji. Jestem bardzo dumny z tego, że dołączam do świetnego zespołu, który z zaangażowaniem tworzy firmę, pomagającą ludziom z myślą o początku, jakości i długości ich życia. Widzimy również naszą rolę w walce z pandemią koronawirusa, i to nie tylko z perspektywy naszego działu biopharma, ale także life science. Nasze produkty z tego obszaru są wykorzystywane między innymi w pracy nad: ponad 45 szczepionkami kandydackimi i 35 rozwiązaniami z zakresu technologii testowania na całym świecie – mówi Phil Krzyzek.

Dodaje też, że jego zainteresowania zawodowe zawsze skupiały się wokół nauki i technologii.

- Oba te aspekty łączy w sobie Merck, który na polskim rynku działa już prawie od 30 lat. Przeprowadzka z Wielkiej Brytanii do Polski jest dla mnie także szczególnie ważna z powodów osobistych tj. ze względu na moje polskie korzenie - dodaje.

Phil Krzyzek, zanim dołączył do Merck, pracował dla takich firm jak Pfizer, AstraZeneca czy IQVIA. Zajmował wiele różnorodnych stanowisk, zdobywając doświadczenie zawodowe w obszarach: sprzedaży, marketingu, dystrybucji, rozwoju biznesu, a także zarządzania. Jest absolwentem mikrobiologii i technologii mikrobiologicznej na Uniwersytecie w Warwick. Posiada również tytuł MBA (Open University).

Selen Zeydanli Bisson, dotychczasowa prezes zarządu spółki Merck oraz dyrektor generalna działu biopharma, podjęła w ramach struktury firmy nowe wyzwania zawodowe poza Polską.

Merck to firma naukowo-technologiczna, która działa w trzech sektorach, tj. Healthcare (ochrony zdrowia), Life Science (life science) oraz Performance Materials (zaawansowanych materiałów i technologii).

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.