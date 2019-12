PGS Software poszerzyła zarząd

PGS Software podała ponadto, że w związku z rezygnacją złożoną przez Pawła Gurgula – wiceprezesa zarządu spółki z dniem 29 lutego 2020 roku, w skład zarządu PGS Software od 1 marca 2020 roku wchodzić będą Wojciech Gurgul – prezes zarządu oraz jako członkowie zarządu Bartosz Jabłoński, Krzysztof Rolak i Marcin Stawarz.

Krzysztof Rolak to absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku informatyka (2000-2005). Karierę rozpoczynał jako programista pracując zdalnie dla firm z branży finansowej w USA. Z PGS Software związany od 2005 roku, początkowo jako programista, potem jako kierownik zespołów programistycznych. Od 2014 roku na stanowisku head of projects objął odpowiedzialność za zarządzanie wszystkimi projektami informatycznymi realizowanymi w PGS Software.

Marcin Stawarz to absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku informatyka i zarządzanie. Karierę rozpoczął od stanowiska programisty w firmie zajmującej się logistyką i obsługą magazynów. Z PGS Software związany od 13 lat. W 2014 roku objął stanowiska head of QA oraz head of BA, przez kolejne lata rozwijając działy kontroli jakości do 130 osób oraz dział analizy biznesowej do 23 osób, w trzech biurach we Wrocławiu, Gdańsku i Rzeszowie.

Bartosz Jabłoński to absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku elektronika. Od 17 lat związany z firmami tworzącymi oprogramowanie na zamówienie lub użytek własny. Z PGS Software związany od 13 lat. Rozpoczął pracę jako programista (od 2007), następnie lider zespołu (od 2008) oraz menadżer projektów (od 2009). Od 2018 pracował nad zdefiniowaniem i opisaniem oferty usługowej firmy. Od 2019 roku pracuje nad stworzeniem i wdrożeniem strategii marketingu firmy.

PGS Software w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku osiągnęła 109,5 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec prawie 89,1 mln zł przychodów ze sprzedaży w analogicznym okresie 2018 roku. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 roku firma uzyskała około 18,9 mln zł zysku netto wobec prawie 15,6 mln zł zysku netto rok wcześniej.