Petter, Kemp i McGettigan awansowali w Graylingu

Grayling, agencja public relations i public affairs, ogłosiła zmiany w swoich strukturach. Ben Petter awansował na stanowisko dyrektora operacyjnego Graylinga na Europę, Nathan Kemp został mianowany global head of creative and planning, a Kat McGettigan objęła stanowisko global head of growth.

Ben Petter (fot. Grayling)

Ben Petter wcześniej pełnił funkcję head of central & eastern Europe. Obecnie awansował na stanowisko dyrektora operacyjnego Graylinga na Europę. Ben pracuje w Graylingu od ponad dziesięciu lat i mieszka w Pradze.

Nathan Kemp (fot. Grayling)

Nathan Kemp, wcześniej head of ignite, zespołu odpowiedzialnego za planowanie i podejście kreatywne, został powołany na stanowisko global head of creative and planning. W nowej roli stanie na czele rozrastającego się globalnego zespołu strategów oraz specjalistów od rozwiązań kreatywnych, którzy skupią się na tworzeniu kampanii na światowym poziomie. Nathan dołączył do Grayling w 2018 roku, a wcześniej stał na czele zespołu usług kreatywnych w M&C Saatchi PR.

Kat McGettigan (fot. Grayling)

Z kolei Kat McGettigan obejmie nowo utworzone stanowisko global head of growth w Graylingu. Wcześniej pracowała jako head of Grayling Manchester oraz head of consumer w Grayling i M&C Saatchi PR. Na nowym stanowisku będzie odpowiadała za pozyskiwanie międzynarodowych klientów oraz rozwijała współpracę z globalnymi klientami.

W ramach wprowadzanych zmian Grayling podejmuje również inicjatywy w zakresie kultury organizacyjnej. Mają one na celu zacieśnianie współpracy pomiędzy biurami i pracownikami Graylinga na świecie a także jeszcze skuteczniejszą wymianę wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy rynkami.

- Utworzenie na poziomie centralnym zespołu złożonego z kadry kierowniczej, który skupi się na realizowaniu naszych globalnych ambicji, umożliwia nam zacieśnianie relacji między naszymi zespołami, jeszcze lepsze poznanie sposobów naszej pracy oraz wzbogacenie kultury naszej agencji, z korzyścią dla klientów Grayling - powiedziała Sarah Scholefield, prezes Graylinga.

