Pepco wybrało nowego dyrektora generalnego

Trevor Masters został powołany na stanowisko dyrektora generalnego Pepco. Nick Wharton przechodzi na emeryturę.

Jak zapewnia Rada, Trevor odegrał kluczową rolę w trwałym sukcesie grupy. Od momentu, w którym do niej dołączył w listopadzie 2019 r., zarządzał największą i najszybciej rozwijającą się częścią biznesu grupy - PEPCO. Ma 40-letnie doświadczenie w sektorze detalicznym, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na arenie międzynarodowej, oraz znaczną wiedzę dotyczącą zarządzania, nabytą podczas pełnienia przez siedem lat funkcji dyrektora generalnego Tesco International oraz różnych ról operacyjnych w ramach Tesco w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z komunikatem z 5 stycznia 2022 roku Trevor obecnie już pełni obowiązki tymczasowego dyrektora generalnego Grupy Pepco. Rada Dyrektorów zaproponuje powołanie Trevora na członka Rady na najbliższym walnym zgromadzeniu Grupy Pepco.

Jednocześnie, Nick Wharton poinformował Radę o swoim zamiarze ustąpienia ze stanowiska Dyrektora Finansowego Grupy Pepco z końcem kwietnia, w związku problemami zdrowotnymi, o których spółka informowała w listopadzie 2021 roku. Nick dołączył do Grupy Pepco jako Dyrektor Finansowy w 2018 roku i odegrał kluczową rolę we wprowadzeniu spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w maju 2021 roku. Do końca roku obrotowego pozostanie on doradcą Rady Dyrektorów. W wyniku decyzji Nicka, Rada powołała Mata Ankersa na stanowisko tymczasowego dyrektora finansowego grupy oraz rozpoczęła wewnętrzny i zewnętrzy proces poszukiwania kandydata na nowego dyrektora finansowego. Mat pełnił obowiązki tymczasowego dyrektora finansowego podczas choroby Nicka w 2021 roku.

