Paweł Wisz w zarządzie Europejskiego Robotycznego Towarzystwa Urologicznego

Paweł Wisz (fot. mat. pras.)

Paweł Wisz, specjalista z zakresu urologii robotycznej z krakowskiego Szpitala na Klinach, został powołany do struktur zarządu Europejskiego Robotycznego Towarzystwa Urologicznego. To szczególna nobilitacja z uwagi na to, że to pierwszy Polak w europejskich strukturach Towarzystwa.