Paweł Piątek dyrektorem generalnym Danone

Obecny w Polsce od 30 lat Danone łączy działające dotąd niezależnie spółki (Danone, Nutricia i Żywiec Zdrój) jedną strukturą zarządczą. Wszystkimi kategoriami produktów będzie kierował zespół pod przewodnictwem Pawła Piątka, dotychczasowego prezesa Nutricii.

Autor: jk

• 5 paź 2021 16:15





Nowy dyrektor generalny grupy spółek Danone z organizacją związany jest od 14 lat (Fot. mat. pras.)

REKLAMA

Nowy dyrektor generalny grupy spółek Danone, Paweł Piątek z organizacją związany jest od 14 lat. Po zmianach będzie odpowiedzialny za trzy spółki: Danone (świeże produkty mleczne i pochodzenia roślinnego), Nutricia (żywność dla niemowląt i małych dzieci oraz żywienie medyczne) i Żywiec Zdrój (woda i napoje).

Prostsza, połączona struktura i możliwość wspólnego zarządzania wszystkimi kategoriami produktów, mają umożliwić Danone lepsze dopasowanie oferty do polskich preferencji i wyższą konkurencyjność, dzięki efektywności, sprawności i synergii działań połączonych organizacji.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zmiana organizacyjna dotyczy również funkcji IT & Data, w których rozpoczął się proces tworzenia centrum usług biznesowych. Do końca 2023 roku zaplanowano stworzyć tam ponad 150 miejsc pracy i jest to strategiczna inwestycja w strukturach Danone na świecie.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.