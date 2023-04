Paweł Górnicki wiceprezesem Creotech Instruments ds. fnansowych

W 30-letniej karierze zajmował się zarządzaniem finansami przedsiębiorstw, controllingiem oraz wprowadzaniem w organizacji metodologii usprawniających procesy biznesowe m.in. Lean Six Sigma. Posiada tytuł ACCA (ang. The Association of Chartered Certified Accountants). Przed uzyskaniem tytułu doktora nauk fizycznych, wiedzę zdobywał m.in. w Uniwersytecie Arizona oraz Instytucie w Heidelbergu.

– Jestem zadowolony z możliwości dołączenia do zespołu, który dąży do osiągnięcia wiodącej pozycji w Europie jako producent systemów i podzespołów satelitarnych oraz dostawca zaawansowanych technologii kwantowych. Wykorzystam swoje doświadczenie w zarządzaniu finansami, aby wesprzeć rozwój biznesu i wzmocnić pozycję rynkową Creotech Instruments – mówi Paweł Górnicki.

Czym zajmuje się polska firma Creotech Instruments?

Creotech Instruments to polski producent systemów i podzespołów satelitarnych oraz zaawansowanej elektroniki m.in. do systemów sterowania komputerami kwantowymi. Jako jedyny w Polsce osiągnął zdolność do budowy mikrosatelitów, czyli satelitów o wadze od 10 kg do 150 kg. Spółka posiada własne zakłady produkcyjne elektroniki ulokowane na terenie kraju oraz zaplecze integracji małych satelitów. Jest też największym polskim kontrahentem Europejskiej Agencji Kosmicznej.

