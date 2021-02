Paweł Ćwieka w zarządzie Billennium

Do zarządu Billennium, polskiej spółki dostarczającej rozwiązania i usługi IT dla biznesu, dołączył Paweł Ćwieka. Objął stanowisko chief delivery officera.

Paweł Ćwieka jest związany z branżą IT od 2006 roku (Fot. mat. pras.)

Paweł Ćwieka jest związany z branżą IT od 2006 roku. Do Billennium dołączył w 2012 roku jako team leader zespołu wsparcia klienta. W 2018 r. stanął na czele działu delivery, gdzie był odpowiedzialny m.in. za stworzenie centrów kompetencyjnych i znacząco przyczynił się do globalnego rozwoju firmy, zatrudniającej obecnie ponad tysiąc specjalistów.

Jako chief delivery officer w dalszym ciągu będzie realizował strategię rozwoju centrów kompetencyjnych, w tym m.in. poszerzenie kompetencji w nowych obszarach technologicznych czy obecność Billennium na kolejnych rynkach zagranicznych.

Paweł Ćwieka jest absolwentem technologii informatycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych na kierunku Zintegrowanych systemów ERP w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2016 roku ma także certyfikat ITIL expert.

