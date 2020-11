Pavel Šolc prezesem Volkswagen Group Polska

Pavel Šolc objął stanowisko prezesa Volkswagen Group Polska. Zastąpił dra Wolfa-Stefana Spechta, który po zakończonym kontrakcie, w centrali koncernu objął stanowisko head of group national sales companies steering and group mobility.

Pavel Šolc z Grupą Volkswagen jest związany od 1998 roku. Pracę rozpoczął w Czechach w strukturach marki Škoda. W latach 2007 - 2010 pracował w Wielkiej Brytanii na stanowisku head of planning Škoda United Kingdom. W 2010 roku wrócił do Czech do centrali marki Škoda i objął stanowisko regional manager, odpowiadając za różne kraje Europy Zachodniej, w tym największe rynki, takie jak Niemcy czy Francja.

Od 2016 roku do końca października tego roku Pavel Šolc pracował jako dyrektor sprzedaży na Europę Środkowo-Wschodnią. Przez ostatnie 4,5 roku był również członkiem Rady Nadzorczej Volkswagen Group Polska.

Dr Wolf-Stefan Specht pracuje w koncernie Volkswagen od 2001 roku. Od 2004 roku pełnił różne kierownicze stanowiska związane ze sprzedażą marki Volkswagen: od 2008 roku był dyrektorem ds. sprzedaży w Regionie Europa Północna, od 2010 roku - w regionie Europa Środkowa, od 2013 roku był odpowiedzialnym za Indie i Daleki Wschód, a od września 2014 roku był dyrektorem sprzedaży odpowiedzialnym za Europę.

Od listopada 2017 roku pełnił funkcję prezesa Volkswagen Group Polska. 1 listopada 2020 roku objął stanowisko head of group national sales companies steering and group mobility w centrali koncernu. W nowej roli obejmie w przyszłości także stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej Volkswagen Group Polska.

