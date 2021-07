Paulina Baumert dołącza do Primavera Parfum

Do zespołu specjalistów w Primavera Parfum dołączyła Paulina Baumert. Nowa chinese market director będzie odpowiadać za rozwój projektu wprowadzania i sprzedaży polskich marek w formule cross-border w tym kraju.

km

• 12 lip 2021 11:22





Paulina Baumert będzie odpowiadać za rozwój projektu wprowadzania i sprzedaży polskich marek w formule cross-border w Chinach (fot. mat. pras.)

REKLAMA

Paulina Baumert dołączyła do spółki zajmując stanowisko Chinese Market Director. Do jej obowiązków należeć będzie między innymi: kontakt i utrzymywanie relacji z aktualnymi, chińskimi odbiorcami, koordynowanie zespołu stacjonującego w „Państwie Środka” oraz rozwijanie całego projektu w zakresie sprzedaży oraz marketingu. Największe wyzwania, jakie przed nią stoją, to poszerzenie portfolio marek obecnych na tym rynku oraz otwieranie nowych platform sprzedażowych i pozyskiwania klientów w Chinach.

- Chiny to największy rynek e-commerce na świecie, którego wartość szacowana jest na 2 biliony dolarów, co stanowi obecnie ponad połowę obrotów globalnego handlu internetowego. Za sukcesem tego rynku stoją 854 miliony użytkowników Internetu, z którego niemal wszyscy korzystają z telefonu komórkowego. To daje praktycznie nieograniczone możliwości e-sprzedaży pojawiającym się tam markom. Jestem przekonana, że dzięki mojej wiedzy i doświadczeniu we współpracy ze wschodnimi kontrahentami, kolejne polskie firmy będą pojawiać się na chińskich platformach cross-border – mówi Paulina Baumert.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Paulina Baumert wcześniej pracowała jako asystentka zarządu w polskim oddziale chińskiej firmy Hongbo Clean Energy Europe oraz jako ekspertka ds. rynków azjatyckich w PLL LOT. W przeszłości uczestniczyła w Alibaba Global Dreamers Program oraz współpracowała z zagranicznymi i chińskimi spółkami w Pekinie. Absolwentka Beijing Language and Culture University (stypendystka) oraz studiów podyplomowych “Biznes chiński - jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku” w Akademii Leona Koźmińskiego. Obecnie współpracuje z Instytutem Sobieskiego jako ekspertka ds. lotnictwa oraz przemian gospodarczych i społecznych w Chinach.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.