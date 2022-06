Patrycja Niedźwiecka dyrektorem Hotelu B&B Lublin Centrum

KDS

W połowie maja sieć B&B Hotels otworzyła swój dziewiąty obiekt w naszym kraju. Na czele hotelu B&B Lublin Centrum stanęła Patrycja Niedźwiecka, od wielu lat związana z B&B Hotels Polska.

Patrycja Niedźwiecka jest absolwentką Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, którą ukończyła dyplomem na kierunku „Rekreacja i Turystyka”. W branży pracuje od 2009 r. Zaczynała od stanowiska recepcjonistki w jednym z warszawskich hoteli sieciowych. Z siecią B&B Hotels związana jest od 2013 r. Początkowo pracowała w recepcji hotelu B&B Warszawa-Okęcie, by w kolejnych latach kilkukrotnie awansować.

W tym roku Patrycja Niedźwiecka postawiła kolejny krok na swojej ścieżce rozwoju w strukturach międzynarodowej sieci - została dyrektorem Hotelu B&B Lublin Centrum.

– W Lublinie kończyłam studia, które stały się początkiem mojej przygody z hotelarstwem, a teraz, po wielu latach wracam tutaj jako dyrektor obiektu międzynarodowej sieci – mówi Patrycja Niedźwiecka.

Grupa B&B Hôtels to trzecia co do wielkości sieć hoteli we Francji, która powstała w 1990 roku. Hotele B&B należą do segmentu hoteli ekonomicznych. Sieć ma obecnie (stan na początek czerwca 2022) hotele we Francji (351), w Niemczech (153), we Włoszech (53), w Hiszpanii (39), Szwajcarii, Portugalii i Belgii (po 7) w Brazylii i Austrii (po 6) oraz w Czechach, Słowenii, Holandii i na Węgrzech (po 1).

Grupa B&B Hotels rozwija się bardzo dynamicznie również w Polsce, gdzie działają już obiekty w Warszawie (154 pokoje), Łodzi (149), Wrocławiu (140), Krakowie (130), Lublinie (130), Katowicach (105), Toruniu (93) Nowym Targu (76), Rzeszowie (65).

