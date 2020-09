Patejczyk i Lipka w Mazurskiej Manufakturze Alkoholi

We wrześniu do grona pracowników Mazurskiej Manufaktury Alkoholi dołączyli Agnieszka Patejczyk ze Stock Poland oraz Szymon Lipka z Bacardi-Martini Polska. Spółka profesjonalizuje także radę nadzorczą, powołując do niej wybranych członków z grona swoich akcjonariuszy.

Szymon Lipka (Fot. materiały prasowe)

Agnieszka Patejczyk ma ponad 20-letnie doświadczenie w sprzedaży, głównie w sektorze spożywczym. Poprzednio pełniła funkcję dyrektora ds. sieci handlu nowoczesnego w Stock Poland. Pracowała także na stanowiskach kierowniczych dla tak znanych marek jak Pepsico, Pamapol czy PKN Orlen. Jest absolwentką Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej. W Mazurskiej Manufakturze Alkoholi będzie pełniła stanowisko dyrektorki ds. sprzedaży.

Szymon Lipka to on trade manager z bogatym doświadczeniem na rynku alkoholi. Poprzednio odpowiadał za on trade w oddziale warmińsko-mazurskim firmy Bacardi-Martini Polska. Pracował też dla firm Wyborowa Pernord Ricard, British American Tobacco czy Gallaher Polska. W Mazurskiej Manufakturze Alkoholi Lipka będzie odpowiadał za budowanie i rozwój projektu współpracy z sektorem HoReCa w woj. warmińsko-mazurskim.

Agnieszka Patejczyk fot. materiały prasowe

Władze spółki postawiły także na profesjonalizację rady nadzorczej. Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 17 września, podjęto uchwały o powołaniu do Rady Nadzorczej spółki ekspertów ds. finansów (Marek Stoiński), sprzedaży (Agnieszka Patejczyk) oraz marketingu (Kamil Mazuruk), a także przedstawiciela Rady Akcjonariuszy Roberta Nowaka. Każda z wymienionych osób to jednocześnie akcjonariusz Mazurskiej Manufaktury Alkoholi, posiadający portfel min. 4 tys. akcji spółki.

- Od czasu ubiegłorocznej zbiórki crowdfundingowej, w której zgromadziliśmy ponad 2,5 mln zł kapitału od ponad 1000 akcjonariusz, przeszliśmy długą, ale satysfakcjonującą drogę. Naszym priorytetem było zakończenie etapu startupu, intensywny rozwój i profesjonalizacja spółki. Jej elementem jest rozbudowa zespołu, w tym także Rady Nadzorczej, o uznanych ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w swoich branżach. Przed nami ambitne plany i cele, w tym debiut na rynku NewConnect. Jestem przekonany, że z nowymi osobami na pokładzie zajdziemy bardzo daleko - mówi Jakub Gromek, prezes Mazurskiej Manufaktury Alkoholi.

Mazurska Manufaktura Alkoholi to rodzinna firma z siedzibą w zabytkowym, ponad 100-letnim browarze w Szczytnie. Spółka specjalizuje się w produkcji wysokoprocentowych alkoholi rzemieślniczych klasy premium. W lipcu 2019 roku spółka pozyskała w ramach kampanii prowadzonej na jednej z platform crowdfundingowych 2,54 mln zł od ponad 1000 nowych akcjonariuszy. Plasuje ją to w pierwszej dziesiątce największych emisji crowdfundingowych w Polsce.

