Ostaszewska, Podgórna i Dziurdzia nowymi członkami zarządu PwC Polska

W styczniu 2023 roku zarząd PwC Polska rozpoczął działalność w nowym składzie. Dołączyli do niego Agnieszka Ostaszewska, Katarzyna Podgórna i Mariusz Dziurdzia.

Agnieszka Ostaszewska to partnerka zarządzająca, liderka assurance (w skład, której wchodzą m.in. usługi związane z audytem, raportowaniem i transformacją procesów i kontroli wewnętrznych). Ma ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe w PwC. Tym też będzie się zajmować w nowej roli członka zarządu.

Mariusz Dziurdzia to partner i lider clients & markets, innovation, ekspert z ponad 25 letnim doświadczeniem. Zbudował w PwC Polska platformę usług dla dyrektorów finansowych (CFO Compass), wspierając wraz z ekspertami PwC transformację back office, zarządzanie wydajnością, raportowanie zarządcze oraz zgodność i bezpieczeństwo biznesowe naszych klientów. Jako członek zarządu będzie odpowiedzialny za działania związane z rynkiem i klientami oraz innowacyjnością.

Specjalizuje się w prowadzeniu badań i przeglądów sprawozdań finansowych polskich spółek i grup kapitałowych, w tym firm notowanych na giełdach papierów wartościowych, zarówno w kraju jak i za granicą. Od samego początku współpracuje w szczególności ze spółkami sektora handlu detalicznego i dóbr konsumpcyjnych. Ma zarówno uprawnienia polskiego biegłego rewidenta, jak i uprawnienia biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii (ACCA) oraz Stanach Zjednoczonych (CPA).

Sprawy pracownicze i rozwój talentów w firmie jednym z priorytetów

Katarzyna Podgórna jest partnerką w dziale Assurance w PwC. Przed ostatnie 2,5 roku była odpowiedzialna w tym dziale za sprawy ludzkie. Specjalizuje się w doradztwie w procesach transformacji funkcji finansowych oraz sprawuje nadzór nad wdrożeniami rozwiązań IT od strony rachunkowej. Kieruje pracami zespołu tworzącego rozwiązania optymalizujące procesy biznesowe i opracowującego narzędzia IT dla funkcji finansowych. Katarzyna posiada ponad 20-letnie doświadczenie w audycie oraz doradztwie rachunkowo-finansowym.

W zarządzie PwC objęła nową rolę - people partner. Będzie odpowiadać za realizację spraw pracowniczych oraz rozwój firmowych talentów.

Tak prezentuje się zarząd PwC w pełnym składzie

Członkowie zarządu i partnerzy zarządzający to także: Rafał Dróbka (doradztwo transakcyjne), Damian Kalinowski (odpowiedzialny za Financial Crime Unit), Tomasz Kassel (dział prawno-podatkowy: Tax, Legal, People), Piotr Nogajczyk (Chief Operating Officer), oraz Mariusz Śpiewak (doradztwo biznesowe). Michał Mastalerz jest partnerem zarządzającym i prezesem PwC Polska.

PwC to międzynarodowa firma doradcza, która oferuje usługi z zakresu doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. Działa w 156 krajach. Zatrudnia ponad 295 tysięcy osób. W Polsce PwC posiada biura w 8 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6000 osób, w tym 2000 w zespołach technologicznych.

