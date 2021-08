Olga Zelent na czele Codecool

Olga Zelent objęła stanowisko country managera Codecool w Polsce.





Olga Zelent to menedżerka z wieloletnim doświadczeniem, swoją karierę rozpoczynała w branży farmaceutycznej. Od kilku lat zajmuje kluczowe stanowiska kierownicze w branży IT. Wcześniej zajmowała się także doradztwem personalnym i strategicznym, prowadząc Personal Development Institute i BC Polska Business Concierge.

Jako wolontariuszka wspiera działalność Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, a w ramach projektu Biznes w Kobiecych Rękach doradza kobietom chcącym założyć własną firmę. Od wielu lat jest też mentorką pomagającą w rozwoju start-upów. Na co dzień wspiera równość w biznesie, zwłaszcza obecność kobiet w sektorze IT i na stanowiskach kierowniczych.

Jednym z zadań Olgi Zelent w Codecool jest rozwój projektu mającego na celu zachęcenie kobiet do wzięcia udziału w kursie nauki programowania, dofinansowanego poprzez specjalny program stypendialny CodeGirl.

– Zdecydowana większość programistów to nadal mężczyźni. Mocno zakorzenione stereotypy sprawiają, że kobiety rzadko decydują się na pracę w branży IT, pomimo prowadzonych od kilku lat kampanii i programów mających na celu zrównanie szans zawodowych w tej branży oraz usuwanie barier, jakimi są pozamerytoryczne czynniki, w tym płeć. W programowaniu poza znajomością konkretnych języków, narzędzi i zdolnościami analitycznymi bardzo ważne są także umiejętności miękkie. Jestem przekonana, że większa obecność kobiet w branży IT jest korzystna nie tylko dla dalszego rozwoju sektora, lecz także przełoży się na nasze życie, którego jakość w coraz większym stopniu jest zależna od nowych technologii. Dlatego w Codecool właśnie ruszamy z programem stypendialnym, który, mamy nadzieję, już wkrótce sprawi, że programistek na polskim rynku będzie zdecydowanie więcej – mówi Olga Zelent.

Zmian jednak jest widoczna i kobiety powoli dostrzegają możliwości znalezienia atrakcyjnej pracy w IT. Z raportu Kobiety w IT 2021 wynika, że w polskim sektorze IT kobiety stanowią 30 proc. kadry specjalistów, a aż 40 proc. z nich wykonywało wcześniej inny zawód.

Do pracy w branży IT zachęca wynagrodzenie i możliwość pracy na elastycznych warunkach. Niska liczebność kobiet w tej branży często wynika z braku wiary we własne możliwości, oraz wciąż dominującego wizerunku mężczyzny - programisty. Na drodze do rozpoczęcia kariery w IT napotykają także inne przeszkody - nieznajomość branży i niewiedza jak zacząć, brak dostępnych cenowo i czasowo kursów, a także strach przed zmianą. Aktualnie kobiety stanowią 20 proc. absolwentów kursów prowadzonych przez Codecool globalnie.

– Dążymy do tego, by kobiet na naszych kursach było co najmniej tyle co mężczyzn, a może nawet więcej. Rynek IT cierpi na ciągły niedosyt programistów. Jednym z powodów jest to, że połowa społeczeństwa jest z tej branży wykluczona i dyskryminowana na podstawie bezpodstawnych stereotypów. Sytuacja na rynku pracy obecnie bardzo sprzyja kobietom. To dobry moment by na dobre i na równych z mężczyznami zasadach weszły do sektora IT – komentuje Olga Zelent.

Zwiększenie udziału kobiet w IT to niejedyny cel nowej Country Manager. Będzie także starała się przełamywać stereotyp, że zawód programisty przeznaczony jest dla wąskiej grupy społecznej i aby odnieść w tej branży sukces trzeba mieć wykształcenie informatyczne.

– Aby nauczyć się programowania potrzebne są przede wszystkim determinacja i systematyczność w dążeniu do celu, ważna jest zdolność logicznego myślenia. W dobrej sytuacji są osoby, które mają już doświadczenie lub wykształcenie w innej dziedzinie technicznej. Po zdobyciu umiejętności programowania stają się wszechstronnymi specjalistami. W naszych kursach może wziąć udział każdy. Potrzebne jest wykształcenie minimum średnie, znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B1/B2 i oczywiście motywacja do nauki – mówi Olga Zelent.