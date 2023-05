Octavian Preda wiceprezesem Aldi w Polsce

Octavian Preda z Aldi związany jest od 2020 roku. Do września 2022 roku kierował spółką regionalną w Niemczech. W październiku 2022 dołączył do zespołu Aldi we Francji, gdzie również pełnił rolę wiceprezesa.

Preda przez ponad 11 lat rozwijał swoją karierę zawodową między innymi w sieci sklepów Lidl w Rumunii, gdzie pełnił role liderskie w sprzedaży oraz szeroko zakrojonych operacjach.