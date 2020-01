Nowy-stary zarząd Biomed-Lublin kolejnej kadencji

W związku z upływającą 1 lutego 2020 kadencją zarządu Biomed-Lublin rada nadzorcza spółki 27 stycznia 2020 roku powołała zarząd w niezmienionym składzie na nową wspólną kadencję, która rozpocznie się w dniu 1 lutego 2020 i trwać będzie przez okres 4 lat.

Oznacza to, że w skład zarządu nowej kadencji wchodzą Marcin Piróg - prezes zarządu i Piotr Fic - członek zarządu ds. operacyjnych.



Marcin Piróg ukończył Politechnikę Lotaryńską we Francji, ma także dyplom Master of Business Administration w NSEAD we Francji i Advanced Management Program Harvard Business School w USA. Jest prezesem zarządu Biomed-Lublin od czerwca 2017 roku. W przeszłości był m.in. prezesem PLL Lot (lata 2010-2012) i prezesem Ruchu (2010 rok), a także prezesem Carlsberg Polska (lata 2000-2008).



Piotr Fic jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie (1992), posiada tytuł Executive MBA - Business Center Club/RSM Erasmus University/Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów (2014), ukończył kurs podyplomowy z zarządzania w Helsinki School of Economics (2011). Od lutego 2019 roku jest członkiem zarządu ds. operacyjnych w Biomed Lublin. W przeszłości był m.in. prezesem zarządy spółki Telewizja Republika (lata 2015-2017).



Biomed-Lublin w pierwszych trzech kwartałach 2019 osiągnął około 26,4 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec blisko 23,2 mln zł przychodów ze sprzedaży w analogicznym okresie 2018 roku. Pierwsze dziewięć miesięcy 2019 roku firma zakończyła zyskiem netto w wysokości 958 tys. zł. W analogicznym okresie 2018 roku miała około 2 mln zł straty netto.