Nowi partnerzy w PwC

Z początkiem lipca 2021 r. do grona partnerów firmy doradczej PwC Polska dołączy 8 nowych osób. Są to Aleksandra Bańkowska (doradztwo prawne), Michał Gójski (doradztwo transakcyjne), Bartosz Margol (audyt), Krzysztof Sieczkowski (audyt), Rafał Szczotka (doradztwo podatkowe, doradztwo transakcyjne), Michał Targiel (doradztwo biznesowe), Tomasz Turski (doradztwo biznesowe) i Andrzej Zubik (doradztwo podatkowe).

Od lewego górnego rogu: Andrzej Zubik, Tomasz Turski, Michał Targiel, Rafał Szczotka. Od lewego dolnego roku: Krzysztof Sieczkowski, Bartosz Margol, Michał Gójski, Aleksandra Bańkowska (Fot. mat. pras.)

Aleksandra Bańkowska jako partner będzie odpowiadać za rozwój praktyki Banking & Finance, Legal Centre of Excellence, New Law oraz restrukturyzacyjnej w ramach kancelarii PwC Legal.



Bańkowska specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym i transakcyjnym dla instytucji finansowych. Wspiera klientów przede wszystkim w projektach polegających na dostosowaniu organizacji do najnowszych europejskich i polskich wymogów regulacyjnych oraz wdrożeń innowacyjnych rozwiązań w sektorze finansowym. Współprowadzi również zespół 30 prawników Legal Centre of Excellence, realizujących projekty z zakresu outsourcingu dla globalnych klientów.



Aleksandra dołączyła do PwC w 2013 r. Jest adwokatem, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała także na Uniwersytecie w Cardiff, gdzie uzyskała dyplom z prawa angielskiego.

Michał Gójski jako partner będzie odpowiedzialny za rozwijanie praktyki Transaction Services (finansowego due diligence) w PwC. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w procesach transakcyjnych, współpracy z funduszami private equity i klientami korporacyjnymi. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym przede wszystkim dla branż technologicznych, produkcji, handlu detalicznego, opieki zdrowotnej i odnawialnych źródeł energii.

Michał Gójski jest związany z PwC od 2008 roku. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, studiował także w Danii i Austrii. Posiada kwalifikacje ACCA i biegłego rewidenta.

Bartosz Margol będzie odpowiadał za rozwój praktyki rynków kapitałowych, transakcji oraz usług nieaudytowych. Specjalizuje się w doradztwie związanym z transakcjami na rynku kapitałowym oraz prywatnym, wspiera również klientów w przygotowaniu do debiutu giełdowego i raportowaniu zgodnie z wymogami dla spółek publicznych. Związany z PwC od 2006 roku, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji największych transakcji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Bartek prowadzi także projekty doradztwa księgowego oraz projekty atestacyjne inne niż audyt.

Bartosz Margol jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej i członkiem ACCA. Krzysztof Sieczkowski jako partner w dziale audytu ogólnego będzie odpowiadał za obsługę szerokiego spektrum klientów niefinansowych (m.in. z sektora produkcji przemysłowej, budownictwa, nieruchomości, transportu i logistyki). Krzysztof Sieczkowski współtworzy i rozwija praktykę Polskich Firm Prywatnych w PwC, w ramach której jest odpowiedzialny za rozwój biznesu i kompleksowe doradztwo dla firm prywatnych i rodzinnych w Polsce. Dołączył do PwC w 2007 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, studiował również w Ecole Superieure du Commerce Exterieur w Paryżu. Jest biegłym rewidentem przy Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów, posiada certyfikaty zawodowe FCCA i Chartered Financial Analyst oraz jest aktywnym członkiem CFA Institute. Rafał Szczotka jako partner podatkowy wraz ze swoim zespołem będzie wspierał rozwój praktyki transakcyjnej w PwC. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym i potransakcyjnym w sprawach podatkowych dla klientów private equity i korporacyjnych. Dodatkowo, jako Deal Value Architect jest członkiem zespołu Deals Platform, który odpowiada za wsparcie klientów w budowaniu wartości z przeprowadzonych inwestycji koordynując w tym zakresie współpracę ekspertów z wszystkich linii biznesowych PwC. Związany z PwC od 2011 roku. Jest radcą prawnym, posiada tytuł magistra prawa i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Michał Targiel jest liderem zespołu automatyzacji procesów biznesowych (Intelligent Business Process Automation). Wspiera przedsiębiorców w kraju i zagranicą w procesach transformacji cyfrowej dostarczając im kompleksowe rozwiązania z zakresu automatyzacji procesów biznesowych z wykorzystaniem RPA (Robotics Process Automation) oraz sztucznej inteligencji (AI). Michał Targiel dołączył do PwC w 2014 roku. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania oraz Informatyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tomasz Turski będzie partnerem w PwC Financial Crime Unit. Od 2015 r. rozwija usługi technologiczne w Financial Crime Unit, centrum kompetencyjnym PwC, które wspiera instytucje finansowe z całego świata w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Będzie kontynuował współpracę z globalnymi instytucjami finansowymi dostarczając multidyscyplinarne rozwiązania technologiczne w celu zapewnienia zgodności z przepisami (analiza danych, automatyzacja, wdrażanie systemów). Będzie również nadal kierował rozwojem innowacji w FCU. Z PwC jest związany od 2010 roku. Posiada tytuł magistra (informatyka) Uniwersytetu Warszawskiego. Andrzej Zubik jest liderem praktyki sporów podatkowych PwC Polska. Wraz ze swoim zespołem Zubik doradza przedsiębiorcom w toku kontroli, postępowań podatkowych i postępowań sądowych, a także reprezentuje podatników przed organami podatkowymi, organami celnymi, organami ubezpieczenia społecznego i sądami. Ma szerokie doświadczenie w obszarze minimalizowania ryzyk wystąpienia sporów podatkowych, ich rozwiązywania oraz zarządzania ich następstwami, w tym także z zakresu odpowiedzialności karnej skarbowej. Andrzej Zubik jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centre of English and European Law prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski i University of Cambridge. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i jest radcą prawnym oraz doradcą podatkowym.

