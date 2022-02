Norbert Chmielewski key account managerem w Tech Data

Norbert Chmielewski dołączył do zespołu Tech Data, gdzie objął stanowisko key account managera.

Norbert Chmielewski (fot. mat. pras.)

Norbert Chmielewski swoją przygodę z IT rozpoczął w 2005 r. od pracy w Oracle Polska. Jako account manager odpowiadał za sprzedaż aplikacji do klientów z sektora bankowo – finansowego. W kolejnej firmie, ATM, był również zatrudniony jako account manager i odpowiadał za sprzedaż do sektorów finanse i bankowość oraz publicznego. Tam zdobył doświadczenie w sprzedaży przede wszystkim rozwiązań sieciowych.

W latach 2011 – 2014 porzucił branżę IT na rzecz Water Jet, gdzie realizował się jako dyrektor sprzedaży, rozwijając kompetencje menedżerskie. W latach 2014 – 2017 był account managerem w Engave. Zajmował się sprzedażą rozwiązań informatycznych dla firm z sektorów finanse i bankowość oraz public. Praca w tej firmie umożliwiła mu na zdobycie doświadczenia w sprzedaży systemów backupu oraz hardware. Zdobył wiedzę na temat systemów wirtualizacji oraz rozwiązań chmurowych.

W latach 2017 – 2020 był account managerem w Omnitec. Zajmował się sprzedażą rozwiązań telekomunikacyjnych. Tam rozwinął wiedzę na temat sieci komputerowych.

Przed przyjściem do Tech Data pracował w Intertrading Systems Technology na stanowisku account managera, gdzie zdobywał wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa oraz rozwijał zdobyte wcześniej doświadczenie.

Poza IT, Norbert Chmielewski ma także doświadczenie w branży finansowej. W latach 1994 – 1997 był kierownikiem biura regionalnego w GE Capital Bank. W latach 1998 - 2003 był kierownikiem regionu w Fiat Bank Polska. W latach 2003 – 2005 był kierownikiem działu kredytów samochodowych w Lukas oddział Warszawa, a w 2005 r. zastępcą dyrektora oddziału w Europejskim Funduszu Leasingowym.

Ukończył studia licencjackie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, wydział Gospodarka Publiczna oraz studiował na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, wydział Geodezji.

Prywatnie pasjonuje się sportami wodnymi takimi jak kiteboarding, windsurfing, kajakarstwo.

Tech Data jest globalnym dystrybutorem i agregatorem rozwiązań dla ekosystemu IT.

