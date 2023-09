Monika Cieślak dołącza do zespołu HRK Payroll Consulting

Monika Cieślak jest ekspertką z wieloletnim doświadczeniem, autorką i współautorką książek dotyczących płac (m.in. „Płace od A do Z w 2020”, „Płace od A do Z – ćwiczenia”, „Kadry od A do Z”, „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z”, „Czas pracy od A do Z” czy „Poradnik pracodawcy na czas pandemii”). Prowadzi również szkolenia dotyczące tematyki kadr i płac.

Ukończyła prawo i studia podyplomowe z zakresu psychologii zarządzania personelem na Uniwersytecie Warszawskim. Jest także absolwentką studiów MBA dla HR oraz podyplomowych na kierunku szkolenia i rozwój na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.