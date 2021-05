MLP Group rozbudowuje zespół

MLP Group powiększył swój zespół o nowych specjalistów. Do zespołu dołączył Kacper Łycyniak - leasing manager, Piotr Meleszko – junior leasing manager, Piotr Piątkowski – sustainability project manager oraz Dominik Krawczyk – project manager. Karol Kondrat awansował na stanowisko business development managera.

Autor:KDS

• 11 maj 2021 9:22





Zespół MLP Group rozrasta się (fot. MLP Group)

REKLAMA

Awans Karola Kondrata miał miejsce z początkiem maja. Będzie on odpowiedzialny za pozyskiwanie terenów inwestycyjnych w całej Polsce. Dotychczas zajmował się komercjalizacją parku MLP Gliwice, MLP Czeladź oraz odpowiadał za rewitalizację i renegocjacje umów miejskiego projektu MLP Business Park Poznań. Zrealizował również transakcje z zakresu zakupu nieruchomości gruntowych pod park MLP Wrocław West oraz powiększył teren inwestycyjny parku MLP Pruszków II.

Jednocześnie do zespołu dołączył Kacper Łycyniak, który zajmować się będzie komercjalizacją parków logistycznych w okolicach Poznania. Posiada ponad dwunastoletnie doświadczenie w wynajmie nieruchomości handlowych i magazynowych. Zarządzał komercjalizacją i rekomercjalizacją wymagającego portfolio w całej Polsce. Doświadczenie zdobywał w m.in. w White Star, CBRE, Savills i Panattoni. Jest absolwentem SGH w Warszawie, posiada Państwową Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami oraz Zarządcy Nieruchomości.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dodatkowo dział odpowiedzialny za najem powierzchni komercyjnych został wzmocniony przez Piotra Meleszko. W ramach MLP Group będzie odpowiedzialny za wynajem powierzchni magazynowych w centralnej Polsce. Posiada kilkuletnie doświadczenie w wynajmie powierzchni komercyjnych zdobyte w Knight Frank. Przed dołączeniem do zespołu MLP Group pełnił funkcję negocjatora współpracując z wieloma międzynarodowymi funduszami inwestycyjnymi oraz deweloperami. Piotr Meleszko był także odpowiedzialny za komercjalizację projektów, opracowywanie strategii leasingowych i marketingowych oraz nowe technologie na rynku nieruchomości komercyjnych.

W dziale inwestycji pojawił się Dominik Krawczyk. Do jego zadań będzie należał nadzór rozbudowy parków MLP Group. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów budowlanych począwszy od momentu zakupu działki aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wcześniej współpracował ze spółką Less Mess Storage oraz AWBUD. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na wydziale Inżynierii Lądowej.

Z kolei za wdrażanie nowych proekologicznych standardów odpowiedzialny będzie Piotr Piątkowski. Posiada bogate doświadczenie w zakresie OZE. Swoje doświadczenie zdobywał w spółce KAPE z którą współpracował od 2014 roku. Do głównych jego obowiązków należało prowadzenie inwestycji, przygotowywanie analiz techniczno-ekonomicznych, audytów energetycznych oraz innych strategicznych dokumentów dla przedsiębiorstw i jednostek samorządów terytorialnych w zakresie poprawy efektywności energetycznej i zastosowania OZE. Ponadto opracowywał optymalne modele biznesowe i koncepcje techniczne dla instalacji PV i modernizacji oświetlenia m.in. w formule ESCO (Energy Saving Company). MLP Group to deweloper, właściciel i zarządca parków logistycznych i przemysłowych oraz parków biznesowych przeznaczonych dla lekkiej produkcji przemysłowej, działającym na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Firma jest właścicielem i zarządcą nieruchomości, o łącznej powierzchni najmu w obiektach gotowych lub posiadających pozwolenia na budowę wynoszącej ok. 1,3 mln m2. Wartość aktywów netto firmy wynosi 1,2 mld zł (na koniec 2020 roku). Od 2013 roku MLP Group jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka ma biura w Warszawie, Monachium i Wiedniu.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.