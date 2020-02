Mikołaj Niemczycki w dziale rynków kapitałowych Cushman&Wakefield

- Bardzo się cieszę, że dzięki swojemu doświadczeniu w relacjach z klientami oraz umiejętnościom w zakresie networkingu i pośrednictwa w transakcjach Mikołaj będzie wspierał dział rynków kapitałowych w realizacji ambitnych celów na rok 2020 i kolejne lata - powiedział Soren Rodian Olsen, partner i dyrektor działu rynków kapitałowych w Polsce w Cushman&Wakefield.

Mikołaj Niemczycki dołączył do Cushman&Wakefield w dziale powierzchni biurowych pod koniec 2014 roku. Ma ponad pięcioletnie doświadczenie w reprezentacji najemców w transakcjach najmu powierzchni biurowych i doradztwie na rzecz właścicieli nieruchomości oraz specjalizuje się w obszarach związanych z coworkingiem i nowymi technologiami na rynku nieruchomości komercyjnych (proptech).

Pełniąc funkcję Coworking Clients Manager, odegrał kluczową rolę w zdobyciu przez Cushman&Wakefield pozycji lidera na rynku najmu elastycznego w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Był liderem projektu obejmującego strategiczne partnerstwo pomiędzy Cushman&Wakefield a polskim start-upem w segmencie proptech ShareSpace, którego celem było promowanie i rozwój nowych komercyjnych rozwiązań technologicznych, umożliwiających najemcom zawieranie transakcji najmu elastycznych biur poprzez platformę online.

W swojej nowej roli będzie odpowiedzialny za wspieranie rozwoju biznesu w dziale rynków kapitałowych oraz świadczenie usług pośrednictwa i doradztwa przy transakcjach sprzedaży budynków biurowych i nieruchomości alternatywnych

Mikołaj Niemczycki jest absolwentem Uniwersytetu Warwick w Wielkiej Brytanii, na którym ukończył studia licencjackie na kierunku historia. Uzyskał także tytuł magistra biznesu (finanse i rachunkowość) w Warwick Business School.

Cushman&Wakefield jest firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych. Należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia ok. 51 tysięcy pracowników w 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2018 roku jej przychody wyniosły 8,2 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne.