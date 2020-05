Michał Mrożek wiceprezesem ING Banku Śląskiego

Michał Mrożek posiada blisko 30-letnie międzynarodowe doświadczenie w bankowości korporacyjnej, planowaniu strategicznym, zarządzaniu ryzykiem i rynkami kapitałowymi.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1989 r w Banku Austria w Nowym Jorku. Po dwóch latach związał się z Price Waterhouse w Waszyngtonie. W 1995 r. powrócił do Polski. Dołączył do zespołu Banku Handlowego jako szef departamentu bankowości korporacyjnej, by w ciągu kolejnych lat – już pod szyldem Citibanku Handlowego – objąć w 2004 r. stanowisko zastępcy prezesa – w obszarze klientów korporacyjnych i commercial banking.

W 2011 r. ponownie przeprowadził się do Nowego Jorku, gdzie w międzynarodowych strukturach Citibank, pełnił funkcję dyrektora zarządzającego ds. strategii i współpracy międzynarodowej. Od 2015 r. kontynuował karierę w HSBC Bank Polska jako prezes zarządu. Od 2019 r. po przekształceniu tej jednostki w oddział, pełni w niej funkcję dyrektora generalnego i szefa Wholesale Banking.

Michał Mrożek jest absolwentem Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie, na kierunku handel międzynarodowy i finanse. Jest członkiem nowojorskiej Rady Fundacji Kościuszkowskiej oraz Rady Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego. Pełni także funkcję wiceprezesa Związku Pracodawców Banków i Instytucji Finansowych Lewiatan.