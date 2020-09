Michał Halagiera kierownikiem działu rozwoju w Billennium

Do Billennium, polskiej spółki dostarczającej rozwiązania oraz usługi IT dla biznesu, 1 października dołączy Michał Halagiera, który jako Chief Growth Officer obejmie kierownictwo nad nowoutworzonym działem Rozwoju Biznesu. Do jego obowiązków będzie należała współpraca z partnerami firmy, a także sprzedaż rozwiązań oraz usług Billennium.

Michał Halagiera. (Fot. materiały prasowe)

Michał Halagiera posiada blisko 20-letnie doświadczenie z zakresu sprzedaży rozwiązań technologicznych i strategicznego doradztwa IT. Przez ostatnie 6 lat pracował w Microsoft Polska, gdzie ostatnio zajmował stanowisko senior services account executive i wspierał przedsiębiorstwa oraz jednostki administracji publicznej w przeprowadzaniu transformacji cyfrowej, której przykładem jest rozwiązanie „Twój e-PIT”, znacząco upraszczające sposób rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Hewlett Packard Enterprise Polska oraz VMware.

Na czele działu rozwoju biznesu Michał Halagiera będzie odpowiedzialny za pracę zespołu realizującego strategię rozwoju firmy poprzez pozyskiwanie nowych klientów, wzrost istniejących kontraktów i dywersyfikację źródeł przychodu. Nowy chief growth officer będzie odpowiadał także za tworzenie innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań oraz usług IT dopasowanych do potrzeb biznesu, a także za współpracę z partnerami zewnętrznymi Billennium. Wraz z jego przyjściem zmianie ulegnie struktura organizacji w obszarze sprzedaży, która dzięki połączeniu dwóch niezależnych działów pozwoli skuteczniej realizować założone cele.

– Jesteśmy przekonani, że Michał przyczyni się do dalszego rozwoju Billennium. Zależy nam na tym, żeby dzięki wprowadzonym zmianom skutecznie realizować obraną przez nas strategię w zakresie innowacyjności tworzonych rozwiązań i dostarczanych usług. Jest to jedna z kluczowych dla nas wartości i wierzę, że Michał jest właściwą osobą na tym stanowisku. Mam nadzieję, że wspólnie czeka nas wiele ciekawych, zawodowych wyzwań – powiedział Bartosz Łopiński, prezes Billennium.

