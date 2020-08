Michał Gołkowski w radzie nadzorczej Sylen Studio

Pisarz fantasy Michał Gołkowski dołączył do rady nadzorczej niezależnego studia gamingowego Sylen Studio. Autor serii książek "Komornik" wesprze spółkę w pracach nad grą opartą na uniwersum jego powieści. Spółka pozyskała na ten cel 2,5 mln zł z prywatnej emisji akcji.

Autor:AT

• 17 sie 2020 15:40





Michał Gołkowski (fot. wikipedia.org/Mateusz Gaździński)

Książki z uniwersum "Komornik" nawiązują do biblijnej apokalipsy. Umowa pomiędzy firmą Sylen Studio a Michałem Gołkowskim dotyczy stworzenia gry w oparciu o tę serię i pozwala autorowi na współuczestniczenie w tworzeniu fabuły produkcji. Pisarz zadeklarował czynny udział w pracach nad grą opartą na uniwersum jego książek i nie wyklucza wsparcia przy innych projektach spółki.

- Każdy chciałby w czymś takim uczestniczyć i widzieć, jak na podstawie słów zrodzonych z wyobraźni powstaje żywy, dynamiczny i jakże bogaty świat. "Komornik" od samego początku aż się prosił o egranizację, a ja jestem dumny będąc jednym z akuszerów tej poronionej Apokalipsy - mówi Michał Gołkowski.

Gra komornik zostanie sfinansowana ze środków pozyskanych podczas prywatnej emisji akcji. Spółka w trzy dni zebrała 2,5 mln zł. W emisji wzięło udział 49 inwestorów.

- Gra Komornik to bardzo wyczekiwany tytuł - seria książek Michała Gołkowskiego posiada rzeszę czytelników, którzy nie mogą się doczekać efektów końcowych naszej produkcji. Autor zadeklarował pełne zaangażowanie w pracę nad grą. Cieszymy się także, że udało nam się przekonać inwestorów i pozyskać finansowanie - komentuje Dariusz Mytych, prezes firmy Sylen Studio.

Komornik to druga produkcja Sylen Studio. Równolegle, trwają zaawansowane prace nad flagowym projektem spółki, grą Dream of Gods. Premiera gry zaplanowana jest na 15 stycznia 2021 roku, a już teraz jest to piąta gra w Polsce pod względem społeczności na Facebooku.

Sylen Studio to studio gamingowe specjalizujące się w produkcji gier z gatunku MOBA, RTS oraz action RPG, a zarazem pierwszy deweloper gier na świecie zamierzający wykorzystać technologię hologramów w swoich produkcjach. Spółka pracuje nad grą Dream of Gods, która zdążyła zgromadzić ogromne community graczy, mimo wciąż trwających prac nad tytułem. W najbliższych planach spółka zamierza rozpocząć prace nad wysokobudżetowa gra action RPG.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.