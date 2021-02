Michał Gąś awansował w Selectivv

Michał Gąś objął stanowisko dyrektora programmatic and performance.

Michał Gąś (fot. Selectivv)

Michał Gąś do tej pory w Selectivv pełnił funkcję head of performance department. Właśnie został awansowany na pozycję dyrektora programmatic and performance.

Gąś od 14 lat związany jest z branżą mediową. Zadania, których teraz podejmie się będą związane z wdrażaniem kolejnych rozwiązań do oferty produktowej Selectivv. Będzie przeprowadzał również regularne oceny współpracy firmy z klientami.

Selectivv to firma zajmująca się digital marketingiem. Posiada własną platformę DMP, w ramach której analizuje i profiluje dane o 14 mln użytkowników urządzeń mobilnych w Polsce. Informacje te wykorzystujemy do realizacji kampanii, dzięki czemu trafia z reklamami do odpowiednich odbiorców.

