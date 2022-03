Michał Burda dołączył do DXC Technology

Michał Burda został dyrektorem zarządzającym polskiego oddziału firmy technologicznej DXC Technology.

Michał Burda (fot. DXC Technology)

Michał Burda ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży technologicznej, pracując na wielu wysokich stanowiskach na poziomie krajowym i regionalnym. Posiada bogate doświadczenie w zakresie rozwoju biznesu, zarządzania projektami strategicznymi oraz architektury IT, szczególnie w branżach o wysokim stopniu regulacji, takich jak bankowość i ubezpieczenia.



Przez ostatnie 16 lat Michał Burda pełnił funkcję vice president consulting services head of insurance and banking sector na Polskę, Litwę i Łotwę w polskim oddziale firmy CGI. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i Wyższej Szkoły Informatyki w Warszawie.

DXC to spółka z banży IT, która dostarcza usługi IT o znaczeniu krytycznym oraz rozwiązania cyfrowe w całym łańcuchu wartości IT. Pomaga klientom minimalizować ryzyko migracji do chmury, tworzyć i modernizować aplikacje oraz zachować bezpieczeństwo przed atakami cybernetycznymi oraz przekształcać miejsce pracy za pomocą rozwiązań cyfrowych, które umożliwiają pracę zdalną, zwiększając jednocześnie zaangażowanie i produktywność. Spółka również działa zgodnie z tymi założeniami. DXC przeszło na model "virtual first", co oznacza, że ponad 90 proc. pracowników na całym świecie wykonuje swoje obowiązki zdalnie i korzysta z zaawansowanych technologii, takich jak analityka i metaverse.

