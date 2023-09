Michael Leslie dołącza do Dynatrace

W nowej roli Michael Leslie będzie odpowiedzialny za uproszczenie wdrażania produktów i rozwiązań Dynatrace w złożonych systemach opartych na chmurze, aby zapewnić klientom firmy niezrównany wgląd w systemy krytyczne przedsiębiorstw oraz opracowanie nowoczesnych funkcji obsługujących główne platformy chmurowe.

- Może się to wydawać zaskakujące, ale swoją przygodę z programowaniem rozpocząłem w wieku sześciu lat, odkrywając gry wideo na starych platformach Spectrum i Commodore. Każdy, kto kiedykolwiek pracował ze mną na przestrzeni lat, wie, jak bardzo pasjonuje mnie inżynieria oprogramowania wysokiej jakości i posiadanie najlepszych narzędzi do jej wspierania. Posiadanie najnowocześniejszych danych telemetrycznych z aplikacji jest niezbędne do podejmowania krytycznych decyzji na podstawie wszystkich możliwych informacji. A Dynatrace jest dla najlepszym miejscem z takim dostępem – mówi Michael Leslie.