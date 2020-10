Mateusz Bonca nowym szefem JLL w Polsce

W połowie listopada funkcję dyrektora zarządzającego JLL w Polsce przejmie Mateusz Bonca, wcześniej związany między innymi z McKinsey&Company, Deutsche Bank AG i Grupą Lotos.

- Bardzo się cieszę z objęcia nowej funkcji i możliwości współpracy z tak doświadczonym i inspirującym zespołem zwłaszcza teraz, gdy firmy z różnych sektorów muszą odpowiedzieć na wyzwania, jakie niesie przyszłość. To również kluczowy moment dla strategicznego wsparcia klientów w zakresie budowania odporności biznesu, między innymi dzięki wdrażaniu rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz promowaniu innowacji, jakie prezentuje JLL. Organizacje mierzą się dziś z podobnymi wyzwaniami, niezależnie od branż, w których działają, a dynamika zmian w gospodarce motywuje je do większej otwartości na doświadczenia innych biznesów i kultur organizacyjnych. Chciałbym podziękować JLL za zaufanie oraz ciepłe przyjęcie - komentuje Mateusz Bonca, dyrektor zarządzający JLL w Polsce.

- Mateusz to lider z doświadczeniem zawodowym zdobytym w różnych sektorach gospodarki: od bankowości i finansów, po sektor energetyczny. Jestem przekonana, że posiadając szeroką wiedzę spoza branży nieruchomości, wniesie do JLL nową perspektywę i odegra kluczową rolę w tworzeniu nowoczesnych modeli długofalowej obsługi klientów oraz wdrażaniu rozwiązań, które najlepiej odpowiadają na szybko zmieniające się warunki biznesowe i gospodarcze. Serdecznie witamy Mateusza w JLL - komentuje Sabine Eckhardt, szefowa JLL w Niemczech, nadzorująca oddziały firmy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Holandii, Szwajcarii oraz krajach nordyckich.

Bonca pełnił funkcję prezesa zarządu Grupy Lotos w latach 2018-2019. Wcześniej, od czerwca 2016 jako wiceprezes zarządu odpowiadał za Pion Strategii i Rozwoju, później również za Pion Ekonomiczno-Finansowy. W latach 2012-2016 pełnił funkcję dyrektora w Deutsche Bank AG we Frankfurcie. Nieco wcześniej w latach 2010-2012 był związany z Peppers and Rogers Group Middle East w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Od 2004 do 2010 r. pracował w McKinsey & Company jako konsultant i starszy konsultant, realizując projekty biznesowe w wielu krajach.

Poza Polską przygotowywał i realizował strategiczne zmiany w korporacjach m.in. w Niemczech, Czechach, Wielkiej Brytanii, Belgii, Włoszech, Portugalii, Hiszpanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Republice Południowej Afryki i Turcji.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studiował także w Al Akhawayn University w Maroku. W 2009 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Należy do Strategic Management Society – globalnej sieci ekspertów z obszaru przywództwa.

- We wszystkich lokalizacjach, w których swoje siedziby miały firmy, dla których budowałem strategie czy wspierałem procesy zarządcze, dążono do maksymalizacji efektów celów biznesowych. One oczywiście były różnie zdefiniowane, ale osiągnięcie ich było wspólnym mianownikiem. Robi się to za pomocą środków fizycznych i kapitału ludzkiego. Ten pierwszy element dziś nie różni się niczym od siebie. Każdy ma dostęp do maszyn, internetu, nowych technologii. Natomiast tym elementem kluczowym byli ludzie. I co się okazało? Oni na całym świecie również są tacy sami. Wszyscy rano wstają. Myślą, jak zrealizować to, co sobie zaplanowali. Jak zarządzać swoimi pracownikami. Jak porozmawiać z szefem. Życie zawodowe na całym świecie jest więc bardzo podobne - tak w ubiegłym roku o swoich zawodowych doświadczeniach w rozmowie z PulsHR.pl opowiadał Bonca.