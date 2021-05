Mateusz Bazydło awansuje w HRK

Wraz z początkiem maja 2021 roku, Mateusz Bazydło awansował w HRK na stanowisko Team Managera działu SSC/BPO. Nadal będzie odpowiedzialny za rozwój biznesu w tym obszarze oraz zarządzanie i koordynację pracy zespołu SSC/BPO, jak również szkolenia i wdrażanie nowych pracowników.

Autor:KDS

• 7 maj 2021 13:47





Mateusz Bazydło awansował w HRK na stanowisko Team Managera działu SSC/BPO (fot. mat. pras.)

REKLAMA

Mateusz Bazydło dołączył do HRK w 2019 roku, obejmując rolę senior consultanta w zespole SSC/BPO. Ma ponad 5-letnie doświadczenie w sektorze SSC/BPO. Na swoim koncie ma ponad 200 zrealizowanych procesów rekrutacyjnych do tego sektora. Swoją karierę w rekrutacji rozpoczął w roku 2015 w firmie Relyon Recruitment, gdzie był odpowiedzialny za realizację procesów rekrutacyjnych do sektora SSC.

HRK to polska firma specjalizująca się w doradztwie personalnym i digitalizacji procesów HR. Na rynku jest obecna od 2000 roku. Oferuje usługi rekrutacji pracowników, badań i rozwoju potencjału zawodowego (łącznie z zaawansowanymi badaniami Assessment/Development Centre), budowanie ścieżek kariery, employer branding oraz – pod marką HRK Payroll Consulting – administrację wynagrodzeniami i zarządzanie dokumentacją personalną.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Przeczytaj nasz ekskluzywny wywiad z prezesem HRK Zbigniewem Woźniakowskim. - Pamiętam, jak w latach 1995-1997 spotykałem się z klientami, szczególnie poza Warszawą, tłumacząc, w jaki sposób możemy im pomóc. Wszystko się podobało, klienci byli bardzo zainteresowani, dopóki nie przeszliśmy do kwestii wynagrodzenia za usługi, kształtującego się na poziomie kilkunastu (lub więcej) procent rocznego wynagrodzenia poszukiwanego eksperta czy managera. Wtedy to często była blokada, dzisiaj to raczej standard rynkowy - opowiada.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.