Marzena Strzelczak w zarządzie CSR Europe

km

• 22 cze 2022 13:29





CSR Europe, wiodąca europejska sieć biznesowa w obszarze zrównoważonego rozwoju, powołała nowych członków zarządu. Wśród nich znalazła się Marzena Strzelczak, dyrektor generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Marzena Strzelczak, dyrektor generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu (fot. mat. pras.)

REKLAMA

22 czerwca członkowie CSR Europe wybrali 10 przedstawicieli nowego zarządu organizacji. W jego skład weszły osoby zasiadające w zarządach firm należących do CSR Europe oraz reprezentanci narodowych organizacji partnerskich. Jedną z nich jest Marzena Strzelczak, prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które należy do sieci National Partner Organisations CSR Europe.

- Biznes, organizacje pozarządowe, jak i całe społeczeństwo borykają się dziś z wieloma wyzwaniami. Od tego, jak na nie odpowiemy, zależy nasza przyszłość. Co zrobić, by była bardziej zrównoważona środowiskowo? Jak zadbać o to, by jednocześnie nikogo nie zostawiać w tyle i wzmacniać spójność społeczną? To pytania, które są kluczowe zwłaszcza w kontekście odpowiedzialnego biznesu. Dlatego z optymizmem i nadzieją patrzę na możliwości szerszej współpracy międzynarodowej. To niezwykle ważne, bo dzięki temu wraz z CSR Europe i stworzoną przez nią siecią możemy w jeszcze większym zakresie dzielić się dobrymi praktykami oraz pracować nad rozwiązaniami wspierającymi biznes w wysiłkach na rzecz zrównoważonej i sprawiedliwej transformacji gospodarek, zwłaszcza w Europie – tłumaczy Marzena Strzelczak.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wśród głównych zadań postawionych przed zarządem postawiono m.in. zwiększenie wysiłków oraz doskonalenia strategii CSR Europe związanych z zapewnieniem praktycznego wkładu biznesowego w działania na rzecz włączającego Europejskiego Zielonego Ładu.

Kadencja nowego zarządu rozpocznie się 23 czerwca i potrwa trzy lata. Na kolejnym posiedzeniu CSR Europe, które odbędzie się we wrześniu 2022 r., zostaną powołani przewodniczący i wiceprzewodniczący zarządu.

CSR Europe to wiodąca europejska sieć biznesowa zajmująca się zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością biznesu.

Członkowie zarządu reprezentujący firmy partnerskie CSR Europe (Corporate Members):

· Maria Alexiou, ESG Senior Advisor, TITAN Cement Int. SA

· Filippo Bettini, Sustainability & Future Mobility Officer, Pirelli S.p.A.

· Dominique Debecker, Deputy Chief Sustainability Officer, Solvay SA

· Helen Grundy, European Sustainability Lead, Hitachi Europe Ltd

· Gonzalo Juarez De La Rasilla, Head of Sustainability Stakeholders Engagement, Enel S.p.A.

· Monica Perez Lobo, Head of Sustainability & ESG Management, Toyota Motor Europe

· Thorsten Pinkepank, Director Sustainability Relations, BASF SE

· Wouter Vermeulen, Senior Director Sustainability Europe, Coca-Cola Europe

Członkinie zarządu reprezentujące krajowe organizacja partnerskie CSR Europe (National Partner Organisations, NPOs):

· Elisa Rotta, Program Manager, Fondazione Sodalitas

· Marzena Strzelczak, President, General Director, Responsible Business Forum

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU