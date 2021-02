Marzena Rogalska po 12 latach odchodzi z TVP

Marzena Rogalska, która współprowadziła m.in. "Pytanie na śniadanie" razem z Tomaszem Kammelem, podjęła decyzję o rozstaniu z Telewizją Polską.

Autor:jk

Od września 2009 r. Marzena Rogalska współprowadziła w TVP2 "Pytanie na śniadanie", najczęściej w duecie z Tomaszem Kammelem (Fot. TVP)

Marzena Rogalska poinformowała, że po 12 latach współpracy z TVP zdecydowała się odejść.

- Środa 10 lutego 2021 roku była najtrudniejszym dniem w mojej karierze zawodowej. Programy i zwiastuny z moim udziałem, które jeszcze zobaczycie na antenie, zostały nagrane wcześniej - czytamy we wpisie Rogalskiej na Facebooku.

- Jak widać, tytuł mojego ostatniego programu „Zacznij od nowa” okazał się proroczy. Bo pamiętajcie, że zawsze można zacząć od nowa - dodaje.

- Chcę być z Wami w kontakcie, zaglądajcie tutaj, w każdy piątek od 14-stej do 18-stej będziemy się słyszeć w Radiu Złote Przeboje. Możemy się też zobaczyć w Teatrze Capitol, w spektaklu „Czy ty to ty”. Zapraszam Was również do podróży w czasie podczas lektury mojej najnowszej powieści „Czas tajemnic” - pisze Rogalska.

Od września 2009 r. Marzena Rogalska współprowadziła w TVP2 "Pytanie na śniadanie", najczęściej w duecie z Tomaszem Kammelem. W styczniu 2021 r. została prowadzącą w programie „Zacznij od nowa”. Wcześniej prowadziła m.in. teleturniej „Dzieciaki górą!”, a w latach 2009-2011 była kapitanem jednej z drużyn w show „Kocham cię, Polsko!”. W 2019 r. została gospodynią programu "To był rok!" w TVP1.

