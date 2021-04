Marta Zonik dyrektor finansową na Centralną Europę w FM Logistic

Pod koniec marca stanowisko dyrektora finansowego w FM Logistic Central Europe objęła Marta Zonik. Podlegać jej będą działy finansowy, księgowość, kontroling, zakupów i prawny w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech.

Autor:KDS

• 6 kwi 2021 15:18





Marta Zonik (fot. FM Logistic)

REKLAMA

Marta Zonik ma wieloletnie doświadczenie w finansach, zdobyte między innymi w branżach logistycznej, materiałów budowlanych i konsultingu. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w PricewaterhouseCoopers. Po blisko 11 latach pracy w tej firmie przeniosła się do CRH, światowego lidera branży materiałów budowlanych obejmując różne stanowiska i w 2015 roku została zastępcą dyrektora finansowego grupy w Polsce. Następnie, w 2017 roku dołączyła do Ceva Logistics jako wiceprezes ds. finansów na Europę Wschodnią. A począwszy od 2019 roku jej zakres został rozszerzony i została odpowiedzialna za finanse w Europie Środkowo-Wschodniej obejmującej rynki 10 krajów. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i posiada certyfikat ACCA. Zastąpiła na tym stanowisku Adama Bzdela.

Nowa dyrektor finansowa będzie wchodzić w skład zespołu zarządzającego firmą tzw. Committee of Directors w regionie i raportować bezpośrednio do Daniela Franke, dyrektora zarządzającego FM Logistic Central Europe. Funkcjonalnie podlegać będzie również dyrektorowi finansowemu Grupy FM. Do jej obowiązków należeć będzie m.in. przygotowywanie i wdrażanie strategii finansowej firmy w regionie, analiza inwestycji, planowanie budżetu, raportowanie wyników finansowych, kontrola wewnętrzna, nadzór nad zakupami oraz wszelkimi umowami i kontraktami firmy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

FM Logistic Central Europe jest częścią Grupy FM, francuskiej firmy działającej w branży logistycznej. Dziś działa na terenie 3 kontynentów i w 14 krajach na świecie. W regionie Centralnej Europy firma działa w 4 krajach: w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Firma posiada 17 platform logistycznych, 30 magazyny przeładunkowe i zatrudnia ponad 5 500 pracowników. Dysponuje łącznie ponad 750 000 mkw. powierzchni magazynowej tworząc ponad 1 000 000 miejsc paletowych, a także flotą ok. 2 500 pojazdów.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.