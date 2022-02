Marta Wojewnik przewodniczącą Koalicji Bezpieczni w Pracy

Marta Wojewnik, która od listopada 2021 r. pełni funkcję dyrektor zarządzającej CWS Workwear Poland, została nową przewodniczącą Koalicji Bezpieczni w Pracy. Jak zapowiada, w najbliższym czasie Koalicja skoncentruje się na istotnych dla branży bhp tematach – od zmian regulacji pracy zdalnej, poprzez nowe technologie na rzecz bezpieczeństwa pracy aż po zrównoważony rozwój i ochronę środowiska.

Marta Wojewnik (fot. mat. pras.)

Marta Wojewnik od listopada 2021 r. pełni funkcję członka zarządu odpowiedzialnej za rozwój biznesu odzieży roboczej CWS w Polsce.

– Jedną z najważniejszych dla mnie wartości jest to, aby pracownicy bezpiecznie wracali po pracy do swoich domów. Moją misją jest budowanie świadomości społeczeństwa, z jakimi ryzykami spotykamy się w miejscu pracy. Co ważniejsze, zależy mi na tym, abyśmy jako Koalicja dzielili się naszą ekspercką wiedzą, tym jak możemy skutecznie eliminować bądź ograniczać wszelkie zagrożenia. Chcemy docierać głównie do pracowników i pracodawców, niemniej każdy może zaczerpnąć z naszych raportów i artykułów inspiracje, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo chociażby w przydomowym warsztacie, ogródku, ale również o komfort pracy zdalnej bądź hybrydowej – wyjaśnia Marta Wojewnik.

Marta Wojewnik od 2002 roku związana była z DHL Express w Polsce. Jako członek zarządu CWS-boco Polska odpowiada za strategię rozwoju biznesu w Polsce, m.in w obszarze pralni, ale także za poszczególne działy firmy: HR, IT, księgowości oraz jakości.

