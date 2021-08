Marta Kubik awansuje w K2 Precise

K2 Precise (Grupa K2) rozbudowuje dział New Business. Marta Kubik, dotychczasowa growth managerka, awansowała na stanowisko head of new business. Do agencji dołączyła także Aleksandra Krzyżanowska, która objęła stanowisko business development managera.

Autor: KDS

19 sie 2021





Marta Kubik (fot. K2 Precise)

Marta Kubik w Grupie K2 pracuje od niemal 7 lat, podczas których pełniła funkcje kolejno: asystentki new business, business development oraz growth managerki. Do klientów pozyskanych przez K2 Precise przy wsparciu Marty Kubik w ostatnim czasie należą firmy Resibo, Mann+Hummel czy OTOMOTO.

Do obowiązków Marty Kubik na stanowisku head of new business będzie należeć m.in. realizacja planów sprzedażowych agencji, nawiązywanie relacji z nowymi klientami oraz wsparcie działu marketingu w budowaniu świadomości marki i oferty K2 Precise.

Grafika: K2Precise

Aleksandra Krzyżanowska swoje doświadczenie zdobywała w start-up’ie kierując działem handlowym oraz tworząc ofertę produktową. Od 4 lat związana jest z branżą mediową. Pracowała m.in. w Agorze, gdzie odpowiadała za budowanie strategii oraz wdrażanie kampanii e-commerce w serwisach grupy Gazeta.pl. Ostatnio zarządzała działem e-commerce oraz tworzyła i wdrażała nowe narzędzia wspierające efektywną sprzedaż w Burda Media Polska.

Do głównych zadań Aleksandry Krzyżanowskiej w K2 Precise będzie należało pozyskiwanie klientów, przede wszystkim z branży e-commerce, a także nadzorowanie wybranych projektów realizowanych przez agencję dla klientów z tego sektora.

– Wzmocnienie działu Business Development jest związane z rozwojem biznesu K2 Precise o nowe usługi, szczególnie dedykowane e-commerce’om. Dzięki dołączeniu nowych osób, nasza silna ekspertyza m.in. w obszarze SEO, marketing automation i precision marketingu będzie oferowana szerszemu gronu klientów – komentuje Maja Biniewicz, chief business officer w K2 Precise.

K2 Precise specjalizuje się w kampaniach digitalowych i wsparciu w obszarze mediów. Jest częścią Grupy K2, która dostarcza rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego.

