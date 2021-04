Marta Florczak odpowiedzialna za pion personalny w Lidlu

Marta Florczak dołączyła do zespołu Lidl Polska. Od kwietnia 2021 jako członek zarządu Lidla odpowiadać będzie za pion personalny.

Marta Florczak zrezygnowała z funkcji dyrektora zasobów ludzkich w Auchan Retail Polska i przeszła do Lidl Polska (Fot. Auchan Retail Polska)

Marta Florczak ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi – zajmowała takie stanowiska jak: dyrektor zasobów ludzkich w Centrum Naukowo-Badawczym w Wiedniu, dyrektor zasobów ludzkich w Lafarge Cement we Francji, dyrektor ds. organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi Lafarge w Polsce, vice-president Cement ds. sprzedaży B2B/B2C oraz dyrektor zasobów ludzkich w Auchan.

Od kwietnia 2021 jako członek zarządu Lidl Polska odpowiadać będzie za pion personalny.

Jest absolwentką Strategic Human Resources Management na Open Business School London. Uzyskała Diploma in Organisational Leadership at Said Business School Oxford University oraz ukończyła Advanced Management Program IESE Business School in Barcelona.

Prywatnie szczęśliwa mama 14-letniego syna. Pasjonatka sportów takich jak pływanie oraz tenis. Jako jeden ze swoich sukcesów uznaje przebiegnięcie maratonu w Wiedniu.

- Lidl Polska zatrudnia blisko 24 tysiące pracowników. Wierzę, że siłą naszego zespołu jest jego różnorodność – każdy wnosi unikalną wartość opartą o własne doświadczenie i wykształcenie. Wspieranie różnorodności, w tym szczególnie wzmacnianie pozycji kobiet na rynku pracy oraz polityki równych szans Lidl Polska realizuje od wielu lat. Cieszę się z tego, że dołącza do nas ekspert z wieloletnim, unikalnym doświadczeniem, która odpowiadać będzie za pion personalny. Marcie życzę wielu kolejnych sukcesów i satysfakcji zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym! - powiedział Włodzimierz Wlaźlak, prezes Lidl Polska.

