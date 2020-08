Marek Wąsiński nowym kierownikiem w Polskim Instytucie Ekonomicznym

Marek Wąsiński wcześniej związany z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych oraz Polityką Insight, ekspert ds. handlu międzynarodowego i stypendysta Fulbrighta dołączył do zespołu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Będzie kierownikiem zespołu handlu zagranicznego.

18 sie 2020





Marek Wąsiński (fot. mat. pras.)

Marek Wąsiński przeszedł do Polskiego Instytutu Ekonomicznego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, gdzie specjalizował się w obszarze handlu zagranicznego, promocji gospodarczej, energii i klimatu.

Jest autorem raportów i biuletynów m.in. na temat protekcjonistycznej polityki USA, umów o wolnym handlu, WTO, regionu Europy Środkowo-Wschodniej, polityki klimatyczno-energetycznej, globalnych negocjacji klimatycznych czy kampanii wyborczej w USA.

Występował na licznych międzynarodowych konferencjach, a także współprowadził projekty takie jak Think Tank Platform for Paris 2015. W latach 2013-2014 przygotował dla Centrum analitycznego Polityka Insight wiele publikacji poświęconych europejskiej polityce gospodarczej m.in. Transatlantyckiemu Partnerstwu na rzecz Handlu i Inwestycji, unii bankowej czy polityce spójności.

Marek Wąsiński jest absolwentem historii na Uniwersytecie Warszawskim oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył też studia podyplomowe w zakresie prawa handlowego UE na Die Europäische Rechtsakademie (ERA) oraz funkcjonowania rynków energetycznych na SGH. Stypendysta Fulbrighta na Johns Hopkins University (SAIS JHU). Obecnie jest doktorantem w Szkole Głównej Handlowej, zajmując się transatlantyckimi relacjami handlowymi.

Od połowy sierpnia Marek Wąsiński pełni w PIE funkcję kierownika zespołu handlu zagranicznego, zastępując w tej roli Janusza Chojnę, który pozostanie w szeregach Instytutu w charakterze starszego doradcy.

- Dołączenie Marka Wąsińskiego do zespołu PIE to już kolejne wzmocnienie kadrowe Instytutu w ostatnim czasie. W lipcu do zespołu makroekonomii dołączył Jakub Rybacki, wcześniej ekonomista ING. Jesienią z kolei powiększeniu ulegnie zespół strategii - poinformował Instytut.

