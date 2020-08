Marek Różycki awansuje w Pathfinder 23

Dotychczas Marek Różycki odpowiadał za część kluczowych klientów agencji, od stycznia 2020 – jako deputy managing director Pathfinder 23. Od sierpnia 2020 pokieruje wszystkimi pionami biznesowymi. Z agencją związany jest od 2017 roku. Przed przyjściem do Pathfinder 23 pracował ponad 10 lat w P&G w Polsce oraz w regionalnych strukturach P&G w Szwajcarii, a następnie w polskim biurze Google.

- Tam, gdzie nasi klienci widzieli liczne przeszkody, nam udało się znaleźć możliwość rozwoju. Okoliczności przyniosły nam szansę ekspansji na kolejne rynki i kategorie klienckie, czym konsekwentnie wzmacniamy naszą międzynarodową pozycję. Efektem czego między innymi utworzyliśmy dział Business Intelligence & Data Engineering - wspomina Marek Różycki, CCSO Pathfinder 23.

- Nowa rola Marka jest kolejnym etapem realizacji długofalowego planu, który ma wzmocnić naszą agencję oraz przygotować ją do dalszej globalnej ekspansji. Dodatkowo, ten rok postawił przed naszym zespołem skomplikowane strategiczne i budżetowe wyzwania. Zarówno w dotychczasowej współpracy, jak i w bardzo wymagającym biznesowo okresie ostatnich miesięcy, Marek wykazał się ogromnym zaangażowaniem oraz kompetencjami, które naturalnie czynią go najlepszym kandydatem do tej roli - komentuje Julia Dziurbiejko, CEO Pathfinder 23.

Zespół Pathfinder 23 liczy obecnie 200 osób. Wśród klientów agencji znajdują się między innymi Coty, Bayer, Royal Canin, 3M, Lindt i inni. Agencja należący do Brand New Galaxy (BNG) platformy integrującej tzw. „smart business solutions” w obszarze marketingu i technologii. Pathfinder 23 zajmuje się aktywacją marek w obszarze e-commerce.