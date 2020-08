Marcin Mroczek w zespole Life on Mars

Marcin Mroczek z branżą reklamową związany jest od 18 lat. Ostatnio pracował jak dyrektor kreatywny w Havas Warsaw, a wcześniej Ogilvy, Scholz&Friends, TeamOne/303 oraz G7. Był odpowiedzialny za launch marek PLUSH oraz 36i6, a także rebranding NC+. Inne marki dla których pracował to: Canal+, Lotos, Huawei, Reckitt&Benckiser, Ikea czy Warka.

Wraz z Marcinem do Life on Mars dołączył Andrzej Błachut jak senior art. director. Dotychczas razem stworzyli wiele formatów kreatywnych i platform komunikacji, za które nagradzani byli na wszystkich ważnych imprezach branżowych.

- Marcin jest doskonałym uzupełnieniem zespołu. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy dla dużych brandów, świetnie podejście do ludzi, dzieli te same wartości i tak jak my ma apetyt na więcej - komentuje Piotr Chrobot, Managing Director Life on Mars.

Life on Mars, to spółka należąca do Brand New Galaxy (BNG) platformy integrującej tak zwany „smart business solutions” w obszarze marketingu i technologii. Life on Mars jest agencją zintegrowanej komunikacji. Jej kluczowe obszary specjalizacji to big ideas, storytelling i piękne egzekucje.