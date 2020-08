Marcin Ludwiszewski szefem ʺPurple Teamʺ w Standard Chartered

Marcin Ludwiszewski jest ekspertem ds. cyberbezpieczeństwa, ma bogate doświadczenie w funkcjonowaniu w międzynarodowym środowisku. W ciągu ostatnich 20 lat uczestniczył w pracach i przewodził zespołom dbającym o bezpieczeństwo informatyczne organizacji, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.

Zanim dołączył do grona pracowników Standard Chartered, był liderem obszaru cyberbezpieczeństwa w Deloitte Polska, gdzie zbudował zespół wspierający klientów firmy w zagadnieniach z zakresu strategii i testowania bezpieczeństwa oraz obrony przed cyberatakami. Warto podkreślić, że był to jeden z pierwszych w Polsce komercyjnych zespołów pracujących w formule ʺRed Teamʺ. Prowadził on symulacje ataków odzwierciedlających metody działania cyberprzestępców, a z czasem w konwencji ʺPurple Teamʺ, gdzie zespoły ofensywne (ʺRed Teamsʺ) i defensywne (ʺBlue Teamsʺ) realizowały wspólne scenariusze ataków.

Wcześniej odpowiadał za bezpieczeństwo i odporność w 24 krajach regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) w Royal Bank of Scotland. Przed rozpoczęciem pracy w sektorze finansowym służył w ABW. W agencji odpowiadał m.in. za rozwój obszaru cyberbezpieczeństwa, uczestnicząc w tworzeniu zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego (CERT.GOV.PL). Ponadto, wykładał kryptografię i analizę ryzyka bezpieczeństwa informacji na Uniwersytecie Warszawskim. Jest także częstym prelegentem konferencji poświęconych kwestiom cyberbezpieczeństwa.

- Marcin Ludwiszewski wnosi do naszego międzynarodowego grona ekspertów bogatą wiedzę z sektora usług doradczych i bankowego dotyczącą obszaru cyberbezpieczeństwa. Ma także poparte sukcesami ogromne doświadczenie w budowaniu i rozwijaniu zespołu działającego w formule ʺPurple Teamʺ. Jego doskonałe rozeznanie w lokalnej puli talentów pomoże nam w dalszym rozbudowywaniu działów naszego globalnego centrum kompetencyjnego ds. cyberbezpieczeństwa w Warszawie o kolejnych światowej klasy ekspertów - mówi Edward Crichton-Stuart, global head of control - trust, data & resilience w banku Standard Chartered.