Marcin Kulawik w zarządzie Avivy

Kulawik odpowiadać będzie za departament operacji, a więc m. in. za likwidację szkód życiowych oraz majątkowych, centrum kontaktów z klientem, obsługę procesów operacyjnych, zarządzanie projektami, automatyzację i robotyzację procesów oraz dział zakupów. Na tym stanowisku zastąpi Arunasa Rumskasa, który po 9 latach postanowił zakończyć pracę w Aviva Polska. Wcześniej, w latach 2001-2011 był członkiem zarządu i dyrektorem finansowym Avivy na Litwie.

– Gratuluję Marcinowi Kulawikowi i życzę wielu sukcesów w nowej roli. Cenię jego przekrojową wiedzę z różnych obszarów biznesu i jestem pewien, że wykorzysta ją na dalsze zwiększenie efektywności naszej firmy. Bardzo dziękuję Arunasowi Rumskasowi za lata współpracy i wkład w budowanie Avivy w Polsce, a wcześniej na Litwie. Życzę mu ciekawych wyzwań na dalszej drodze zawodowej, a także pomyślności w życiu prywatnym – mówi Adam Uszpolewicz, prezes Avivy w Polsce.

Marcin Kulawik jest związany z sektorem finansowym od 15 lat, a do Avivy dołączył w 2014 roku. Przez ponad 4 lata, w roli dyrektora transformacji, odpowiadał za zarządzanie portfelem projektów oraz PMO. W 2019 dołączył do departamentu operacji, rozszerzając zakres odpowiedzialności o obszar robotyzacji i doskonalenia procesów operacyjnych.

Pierwsze doświadczenia w finansach zdobywał w Bank of New York w USA, gdzie w latach 2005-2010 odpowiadał za wdrażanie międzynarodowych biur maklerskich na Wall Street. Po powrocie do kraju, w latach 2010-2014 związany był z Bankiem Raiffeisen, dla którego zrealizował szereg projektów między innymi uruchomienie Biura Maklerskiego R-Brokers.

Z wykształcenia inżynier informatyki, absolwent Politechniki Częstochowskiej. Ukończył również studia Executive MBA na Tiffin University w USA. Studiował również na uniwersytecie w Norymberdze.