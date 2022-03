Marcin Kawa prezesem All in! Games

Notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie spółka All in! Games ma nowego prezesa. Został nim Marcin Kawa.

KDS

• 31 mar 2022 9:04





Marcin Kawa (fot. All in! Games)

Marcin Kawa posiada 20-letnie doświadczenie w branży gier wideo. Pierwsze doświadczenia z branżą gier komputerowych to praca jako recenzent gier w magazynach Secret Service oraz Neo. Przez następne 20 lat pełnił takie funkcje jak tester, czy game designer. Zajmował się marketingiem gier oraz usług związanych z grami. Najpierw w Polsce, a następnie w Wielkiej Brytanii, Szwecji oraz Hiszpanii. Pracował m.in przy takich globalnych produktachi IP jak: GOG.com, Asphalt (tytuł łącznie pozyskał ponad miliard graczy), Real Football czy Uno.

Współpracę z All in! Games rozpoczął w 2020 r., na początku jako producent, a następnie szef działu produkcyjnego odpowiadał za sukces Ghostrunnera (IP sprzedano do 505 Games, gra zyskała szereg nagród) oraz restrukturyzację działów. W 2021 r. objął funkcję COO w All in! Games, odpowiadał za stworzenie planu rozwoju wewnętrznych zespołów projektowych i koordynację procesów operacyjnych. Rozwinął również zakres inkubacji zespołów wewnętrznych do poszczególnych grup w grupie kapitałowej All in! Games, jednym z efektów wewnętrznej inkubacji jest zespół Ironbird Creations.

- Gdy zaczynałem w 2020 roku pracę w spółce jako producent nie mogłem nawet przypuszczać dokąd zaprowadzi mnie ta przygoda - mówi Marcin Kawa, nowy prezes All in! Games. - Od samego początku byłem jednak przekonany, że dołączam do wyjątkowego przedsięwzięcia, które teoretycznie nie powinno mieć miejsca w Europie, a przypomina bardziej historię wprost z Doliny Krzemowej - dodaje.

All in! Games w samym 2021 roku sprzedało ponad 1 mln egzemplarzy swoich tytułów. Pozwoliło to osiągnąć firmie pozycję drugiego najlepszego polskiego wydawcy według ocen w serwisie Metacritic. Ugruntowaną pozycję na rynku wydawniczym zapewniły spółce m.in. takie tytuły, jak: Ghostrunner czy Chernobylite. Na 2022 rok firma zakłada realizację nowych projektów z większym budżetem. Pierwszym będzie Project Raise.

All in! Games to wydawca gier komputerowych z siedzibą w Krakowie, działający w branży gamingowej od 2018 roku. Firma wydaje i tworzy wyjątkowe gry na komputery osobiste i konsole. All in! Games jest wydawcą takich tytułów jak Chernobylite (The Farm 51), Ghostrunner (One More Level), Tools Up! (The Knights of Unity), Paradise Lost (PolyAmorous) i wielu więcej.

