Marcin Czugan prezesem Związku Przedsiębiorstw Finansowych

Rada Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) powołała dotychczasowego wiceprezesa Marcina Czugana na stanowisko prezesa - podał ZPF.

- Powierzając nową rolę Marcinowi Czuganowi, jesteśmy przekonani, że jego doświadczenie, szczególnie w zakresie współtworzenia prawa i współpracy z administracją rządową i regulatorami, jego profesjonalizm i znajomość rynku finansowego gwarantują z jednej strony kontynuację wzrostu znaczenia i skuteczności ZPF, a z drugiej strony pozwolą na rozwój naszej organizacji w obliczu nowych wyzwań, realizując oczekiwania interesariuszy, a w szczególności naszych członków - powiedział przewodniczący Rady Związku Artur Nowak-Gocławski.

Marcin Czugan od sierpnia 2016 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu organizacji, a od 2014 roku był dyrektorem departamentu prawno-legislacyjnego w ZPF.

Jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców w Prawnych w Gdańsku, a od października 2016 członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. W latach 2015-2017 był przewodniczącym Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS (the European Federation of Finance House Associations) w Brukseli, jest także członkiem zespołu roboczego ds. kredytu konsumenckiego EBIC (European Banking Industry Committee).

Rada Związku wyraziła podziękowania dotychczasowemu prezesowi zarządu Andrzejowi Roterowi za jego wkład w budowanie organizacji. Rada doceniła jego zaangażowanie i wpływ na obecny kształt i znaczącą rolę ZPF na rynku finansowym, jak również podkreśliła wartość podejmowanych przez niego inicjatyw, szczególnie w zakresie tworzenia zasad dobrych praktyk i standardów etycznych rynku finansowego, podano też w materiale.

ZPF skupia ponad sto kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, firmy zarządzające wierzytelnościami, pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą i sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym, platformy crowdfundingowe oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej.

ZPF to członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów RP oraz Członek europejskiej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu finansowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1200 instytucji finansowych. Organizacja ma także w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów.

