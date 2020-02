Małgorzata Szturmowicz wiceprezesem ds. finansów w Booksy

"Małgorzata to prawdziwa profesjonalistka, takich ludzi jest bardzo mało. Podczas gdy rozwijamy się w szalonym tempie, stajemy się również znacznie bardziej dojrzałym biznesem. Z tego powodu bardzo cieszymy się, że dołącza do nas Gosia z jej doświadczeniem we wprowadzeniu dużej spółki na giełdę, jak i przeprowadzaniu fuzji i przejęć spółek na łączną wartość kilku miliardów złotych, w całej Europie" - powiedział współzałożyciel Booksy Stefan Batory, cytowany w komunikacie.



Małgorzata Szturmowicz ma ponad 15-letnie doświadczenie menedżerskie zdobyte w branży finansowej i w nowych technologiach.



"Dołączam do teamu Booksy z przekonaniem, że połączenie naszej pasji i doświadczenia da nam widoczną przewagę. Rozpoczęcie pracy nad dalszym rozwojem Booksy właśnie w tym momencie jest z całą pewnością ogromnym wyzwaniem, ale obserwując dynamikę wzrostu jestem przekonana, że przed nami globalny sukces" - powiedziała Małgorzata Szturmowicz, cytowana w komunikacie.



Szturmowicz przez kilka lat pełniła funkcję członka zarządu w Idea Banku. Została najmłodszą kobietą - członkiem zarządu w spółce z sektora finansów w Polsce. Jest również jedną z czołowych ekspertek branży fintech na polskim rynku.



