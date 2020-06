Magdalena Pasecka partnerem w Innova Capital

Magdalena Pasecka jest związana z Innova Capital łącznie ponad 10 lat. Jest członkiem Komitetu Inwestycyjnego Innova Capital, w ramach którego podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące obecnych oraz przyszłych inwestycji. Jednocześnie odpowiada za powoływanie nowych funduszy i jest aktywnie zaangażowana w procesy fundraisingu, a także kwestie związane z raportowaniem na potrzeby inwestorów i bieżący kontakt z nimi. Jako CFO jest w szczególności odpowiedzialna za obszar raportowania, kontroli finansowej i monitoringu portfela. Wraz z objęciem stanowiska partnera, zwiększy się jej udział w opracowywaniu strategii rozwoju całego portfela spółek, w którym obecnie znajduje się 12 firm z regionu Europy Środkowo-Wschodniej o zróżnicowanym profilu działalności.

- Mandat zaufania od partnerów Innova Capital związany z promocją jest dla mnie powodem do dumy. Na nowym stanowisku – obok dotychczasowych zadań w obszarze operacji funduszu i monitoringu portfela – więcej czasu będę poświęcać na strategiczne spojrzenie na spółki portfelowe w zakresie poszukiwania możliwości zwiększania ich wartości - mówi Pasecka.

Pasecka dołącza do Andrzeja Bartosa, Krzysztofa Kuliga i Leszka Muzyczyszyna jako kolejny partner w firmie zarządzającej. - Dla Innova Capital rozwój kluczowych członków zespołu, którzy przyczyniają się do sukcesu firmy ma wyjątkowe znaczenie. Bardzo cieszymy się z awansu Magdy na stanowisko Partnera. Jej doświadczenie i wiedza będą atutami w rozwoju strategii naszego portfela. Dotychczasowy wkład Magdy we wzrost wartości naszych inwestycji był imponujący i jesteśmy przekonani, że jako Partner, Magda dalej będzie przyczyniać się do sukcesów Innova - czytamy w oświadczeniu senior partnerów Innova Capital.

Pasecka ukończyła Szkołę Główną Handlową na kierunku finanse i bankowość, a w ramach stypendium naukowego studiowała także na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji w Niemczech. Zdobyła kwalifikacje biegłego rewidenta oraz międzynarodowej organizacji ACCA. Zanim objęła stanowisko CFO w Innova Capital, była członkiem zarządu i dyrektorem finansowym w MCI Capital, spółce z branży venture capital i private equity. Wcześniej współpracowała z Innova Capital na stanowisku kontrolera finansowego.