Magdalena Ociepka dyrektorem finansowym w grupie Aterima

29 lip 2022





Do Zarządu Grupy Aterima dołączyła jako CFO Magdalena Ociepka, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów. Przez ostatnie sześć lat pełniła funkcję dyrektora operacji finansowych i ryzyka grupy InPost. Magdalena Ociepka będzie odpowiadała nie tyko za finanse grupy Aterima (Fot. mat. pras.)

Magdalena Ociepka będzie odpowiadała nie tyko za finanse grupy Aterima, ale również za współtworzenie strategii dynamicznego rozwoju.

Magdalena Ociepka ma szerokie kompetencje w obszarze finansów. Od 2016 roku do lipca 2022 roku pełniąc funkcję dyrektora operacji finansowych i ryzyka grupy InPost - była odpowiedzialna za wiele kluczowych projektów w tym m. in. za prowadzenie procesu IPO na giełdzie w Amsterdamie oraz emisję obligacji na rynku high yield i GPW. Po przejęciu InPostu przez fundusz private equity – Advent w 2017 roku, zarządzała również procesem transformacji funkcji finansowej, wdrożeniem hurtowni danych oraz rozwiązań IT wspierających procesy planowania finansowego, analizy i raportowania.

Wcześniej była szefową działu audytu wewnętrznego w Tesco w regionie Europy Środkowej i Turcji, a przez pierwsze 7 lat kariery prowadziła liczne projekty audytów finansowych w Deloitte Audit. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, jest biegłym rewidentem i członkiem ACCA.

Grupa Aterima łączy marki Aterima Work, Aterima Med i Aterima HR, zapewniając profesjonalne usługi w obszarze usług opieki, rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Siedziba firmy znajduje się w Krakowie, a jej oddziały m.in. Opolu, Katowicach, Rzeszowie, Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu czy Żorach. Oprócz terytorium Polski, firma rozwija też działalność na rynkach zagranicznych, w tym niemieckim i francuskim.

