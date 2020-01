Magdalena Macko-Gizińska w Nationale-Nederlanden

Magdalena Macko-Gizińska jest specjalistką w dziedzinie budowania relacji z klientami. Doświadczenie i umiejętności w tym obszarze zdobywała podczas kilkunastu lat pracy w branży finansowej. Związana była z ING Bankiem Śląskim, gdzie pełniła rolę dyrektor centrum eksperckiego doświadczeń klientów. Wcześniej swoją karierę rozwijała w Banku Millennium, w którym odpowiadała m.in. za jakość i standardy obsługi klienta oraz obszar operacji.

- Magdalena jest doświadczoną menedżerką i uznaną na rynku profesjonalistką w obszarze budowania doświadczeń klienta. Jestem przekonany, że jej wiedza i zaangażowanie pomoże nam w realizacji naszych celów strategicznych. Chcemy budować trwałe i angażujące relacje z klientami oraz rozwijać naszą firmę, dlatego podjęliśmy decyzję o stworzeniu stanowiska członka zarządu ds. relacji z klientami. Bardzo cieszy nas fakt, że nasz zespół zarządzający zyskał kolejne wzmocnienie - mówi Paweł Kacprzyk, prezes Nationale-Nederlanden.

- Budowanie pozytywnych doświadczeń klienta, by wzmacniać jego relację z firmą to wielkie wyzwanie, które stoi obecnie przed markami. W tak delikatnych kwestiach, jak życie i zdrowia klienta, oprócz sprawnych i nowoczesnych procesów oraz personalizowanej, dopasowanej oferty bardzo ważna jest empatia i indywidualne podejście do każdej sprawy. Właśnie ten kierunek w ubezpieczeniach chcemy wzmacniać i rozwijać w Nationale-Nederlanden - mówi sama Macko-Gizińska.

To nie jedyna zmiana w zarządzie Nationale-Nederlanden w ostatnim czasie. W grudniu do zespołu zarządzającego jako członek zarządu ds. komercyjnych została powołana Edyta Fundowicz. Zastąpiła ona Michała Hucała.

