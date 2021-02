Magdalena Chybicka operations director w Spacecamp

Magdalena Chybicka poszerza zakres odpowiedzialności w strukturach Spacecamp (Brand New Galaxy), obejmując stanowisko operations directora. Od lutego będzie nadzorować optymalizację procesów w obszarach: produkcji digital, projektów, a także komunikacji. Do tej pory związana była z agencją jako production director.

Magdalena Chybicka (fot. Spacecamp)

Chybicka pracuje w Brand New Galaxy (holdingu marketingowo-technologicznym, do którego należy Spacecamp) od 2018 roku. Swoją ścieżkę zawodową w tej grupie rozpoczynała w produkcji digital, jako managing director domu produkcyjnego 8.54. Wcześniej przez ponad osiem lat związana była z Saatchi&Saatchi IS. Początkowo działała w zespole social media, obsługując dziesiątki brandów z portfolio takich klientów, jak T-Mobile (Heyah, Era), Maspex (Tymbark, DecoMorreno) czy Wedel. Następnie jako Group Account Director koordynowała prace z zakresu digital m.in. dla marek Toyota, Microsoft czy PepsiCo. Od 2012 roku jako Business Director pracowała przede wszystkim dla marki Selgros.

Spacecamp jest agencją digitalową specjalizującą się w tworzeniu kompleksowych rozwiązań komunikacyjnych dla marek na poziomie globalnym. Oferuje klientom usługi w modelu End-to-End z zakresu: strategii obecności w ekosystemach digitalowych platform komunikacyjnych, tworzenia stron internetowych i aplikacji mobilnych, projektowania i realizacji aktywacji konsumenckich, w tym kampanii taktycznych, produkcji contentu, a także pełnej obsłudze kanałów marek.

