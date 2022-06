Maciej Witucki ponownie szefem Konfederacji Lewiatan

KDS

W Konfederacji Lewiatan bez zmian. Maciej Witucki po raz trzeci stanął na czele Lewiatana. Swoją funkcję będzie pełnił przez trzy lata. Maciej Witucki ponownie został wybrany prezydentem Lewiatana (Fot. PTWP)

Podczas zgromadzenia ogólnego Konfederacji Lewiatan, które odbyło się 9 czerwca wybierano władze organizacji, które będą stały na jej czele przez trzy lata.

Nowym, starym szefem Lewiatana został dotychczasowy prezydent organizacji Maciej Witucki, który podczas wystąpienia na zgromadzeniu przestrzegał, że czeka nas kryzys.

- Spowolnienie gospodarcze, wysoka inflacja, problemy związane z zerwanymi łańcuchami dostaw będą miały wpływ na działalność przedsiębiorstw. Będziemy chcieli, żeby jak najwięcej pieniędzy z KPO trafiło do firm. Będziemy dbali o relacje z administracją i wszystkimi silami politycznymi. Będziemy bronili prywatnego biznesu, zdrowego rozsądku. Jesteśmy i pozostaniemy głosem tysięcy polskich przedsiębiorców – zapowiadał prezydent Lewiatana.

Maciej Witucki ukończył Politechnikę Poznańską. Ukończył studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania systemami przemysłowymi w Ecole Centrale Paris (Francja).

Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Banku Cetelem (grupa Paribas) – najpierw we Francji, a następnie w Polsce. Od października 2001 roku pracował jako członek zarządu, a od 2005 roku jako prezes Zarządu Bank (grupa Credit Agricole).

Przez lata związany był z Grupą Orange, do której dołączył w 2006 roku. Od stycznia 2016 do lutego 2018 roku pełnił funkcję prezesa Work Service. Zasiada w radzie nadzorczej AXA Polska. Od 2010 do 2017 roku był prezesem Francuskiej Izby Gospodarczej w Polsce (CCIFP). Jest przewodniczącym Rady Programowej Polskiego Forum Obywatelskiego, członkiem Rady Dyrektorów Atlantic Council of the United States oraz członkiem zarządu Fundacji Centrum im. Bronisława Geremka. Jest członkiem Prezydium Rady Dialogu Społecznego.

Zmiany nie ma również na stanowisku przewodniczącego Rady Głównej Lewiatana. Ponownie wybrana została na to stanowisko Henryka Bochniarz, która podsumowując minioną kadencję podkreśliła, że ostatnie trzy lata były wyjątkowe.

- Polski Ład, pandemia Covid-19, wojna w Ukrainie odcisnęły piętno na działalności firm. W tym trudnym czasie sprawdziliśmy się. To był wielki egzamin z naszej odpowiedzialności, profesjonalizmu. Ale przed nami stoją nowe wyzwania związane z realizacją Krajowego Planu Odbudowy, wyborami parlamentarnymi, działalnością Unii Europejskiej, odbudową Ukrainy czy wzmacnianiem roli kobiet w biznesie. W najbliższych trzech latach czeka nas dużo niepewności, która szybko nas nie opuści - powiedziała.

