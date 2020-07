Maciej Marszałek prezesem The Heart

Maciej Marszałek posiada niemal 20-letnie doświadczenie w tworzeniu innowacyjnych produktów i prowadzeniu cyfrowych biznesów na wielu rynkach. Kierował międzynarodowymi zespołami w ponad 20 krajach w Europie Wschodniej i Południowej, Afryce, Ameryce Południowej i na Bliskim Wschodzie. Nadzorował procesy transformacji cyfrowej dużych korporacji w sektorach bankowym i ubezpieczeniowym. Dołączając do The Heart na początku 2018 roku był inicjatorem zbudowania silnego hubu venture buildingu w tej części Europy.

- Opuszczenie świata korporacji i przejście do rozwijającej się firmy było największym wyzwaniem w całej mojej karierze zawodowej - przyznaje Maciej Marszałek, CEO The Heart. Firma w chwili mojego przejścia była już prężnie działającą platformą współpracującą z największymi korporacjami. Dlatego dołączając do zespołu ponad dwa lata temu mogliśmy od razu przystąpić do budowy nowego modelu biznesowego, opartego o venture building. Unikalna wiedza i autorska metodyka, którą wykorzystujemy w tworzeniu indywidualnych rozwiązań, przekłada się na współpracę z największymi korporacjami w Polsce i od tego roku na rynkach zagranicznych. Nie byłoby to możliwe bez naszych strategicznych partnerów - Mastercard i Ghelamco, którzy na każdym etapie byli dla nas ogromnym wsparciem - mówi Marszałek.

Marszałek dotychczas pełnił funkcję partnera zarządzającego i był odpowiedzialny za The Heart Ventures. - Ukierunkowanie The Heart na venture building pod koniec 2018 roku było przemyślaną i słuszną decyzją. Ciężko pracowaliśmy, aby w nowej fazie rozwoju firmy zbudować doświadczony zespół i właściwe procesy. Ponadto nasze ścisłe partnerstwo z Mastercard umożliwiło kompleksowe wspieranie korporacji, które sprawnie chcą rozwijać nowe przedsięwzięcia - mówi Tomasz Rudolf, dotychczasowy CEO The Heart. - Maciej odegrał kluczową rolę w dotychczas zrealizowanych projektach, co utwierdziło nas, że to odpowiedni moment, aby przekazać mu stery i jeszcze mocniej rozwijać The Heart w obszarze budowania startupów - dodaje Rudolf.

Również w zarządzie The Heart miały miejsce zmiany. Sergiusz Sawin, dotychczasowy wiceprezes i członek zarządu, odchodzi z zarządu. Pozostaje w strukturach firmy i będzie wspierał zespół. Jego obowiązki przejął Witold Rzewuski, który dołączył do The Heart w zeszłym roku jako dyrektor finansowy, a od lipca 2020 został również członkiem zarządu firmy. Wcześniej obejmował stanowiska finansowe i inwestycyjne pracując dla czołowych marek takich jak Deloitte, EY i spółka portfelowa Enterprise Investors.

Jędrzej Iwaszkiewicz, współzałożyciel The Heart objął stanowisko wiceprezesa, pozostając w zarządzie firmy. Jest odpowiedzialny za partnerstwa strategiczne i rozwój biznesu.